Как сложилась судьба печально известного оккупанта 'Чмони', который попал в плен, и что за смешное вознаграждение за него пообещали

Педагог-оккупант Андрей Рязанцев по прозвищу "Чмоня" в первые дни полномасштабной войны решил присоединиться к рядам одного из мотострелковых подразделений незаконных вооруженных формирований России. Однако тогда нести службу во вражеской армии захватчику суждено было недолго, поэтому 1 марта он вместе с собратьями попал в плен к воинам ВСУ и стал настоящим мемом в сети.

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Нелепый вид оккупанта, который был одет в разнобой и носил каску времен Второй мировой войны, рассмешил юзеров, поэтому они начали создавать юмористические ролики и фотошопить кадры с "Чмоней" в забавные ситуации. Подобные видео и снимки набирали сотни тысяч просмотров на разных платформах.

Однако вскоре "Чмоня" все же вернулся в Россию. 28 июня 2022 года в сети появилось видео с бритыми российскими оккупантами, которых обменяли на украинских защитников. Среди захватчиков заметили и Рязанцева.

Но уже через неделю после освобождения из плена педагог-оккупант снова попал на фронт. Об этом сообщила сестра захватчика в соцсетях. Женщина пожаловалась, что после второй "командировки" на передовую "Чмоне" не давали отпуск. Поэтому оккупант не смог приехать домой, а лишь редко приезжал в временно оккупированный Донецк для лечения.

О судьбе оккупанта узнали украинцы, которые специально для переписки с сестрой Рязанцева создали фейковый аккаунт россиянина. Тогда за "Чмоню" пообещали смешной приз – пачку российских пельменей "Малютка". Украинцы иронически отметили: "Какой трофей, такова и награда".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ярмак рассказал, что сейчас с его фанатом-оккупантом, взятым в плен.

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