Как принцесса Шарлотта копирует прически Тейлор Свифт. Фото звезды и ее фанатки, где они как две капли воды

Принцесса Шарлотта показала свою приверженность популярной певице Тейлор Свифт этим летом, посетив концерт звезды вместе со своим отцом, принцем Уильямом и братом, принцем Джорджем. Юная королевская особа была одета в блестящий наряд, усыпанный пайетками, подобно блейзеру исполнительницы. И это далеко не в первый раз, когда Шарлотта подражает своему кумиру.

Видео дня

Уже много лет принцесса любит носить косы в волосах – стиль, присущий Тейлор Свифт. Певица часто появляется с заплетенными прядями на сцене, пишет HELLO. Учитывая, что наследница престола является большой поклонницей артистки, можно рассмотреть некоторое сходство между принцессой и исполнительницей.

Косички и распущенные волосы

На общем фото принцесса Шарлотта изображена с длинными распущенными волосами и двумя маленькими косичками. Похожую прическу Свифт выбрала для церемонии вручения наград "Грэмми".

Мальвинка

На рождественскую утреннюю службу королевской семьи в Сандрингеме в 2023 году Шарлотта добавила к своей мальвинке бархатную ленту. Тейлор заплела похожие косы, когда болела за команду своего бойфренда Тревиса Келси на Суперкубке в феврале 2024 года.

Изящный пучок

Волосы принцессы Шарлотты были заплетены в косу вокруг пучка для Trooping the Color 2023 – чрезвычайно похожи на прическу Тейлор Свифт в 2021 году на "Грэмми".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принц Уильям от души оторвался на концерте Тейлор Свифт с детьми: фанаты назвали видео с ним "лучшим за все время".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!