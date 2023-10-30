Как Михаил Панчишин с контузией покорил 'Голос страны', почему его жизнь чуть не оборвалась и какие еще победы за плечами героя

В грандиозном финале европейского 13-го сезона "Голоса страны" победил 25-летний Михаил Панчишин (известный как Ptashkin), уже не впервые принимающий участие в телепроектах. В свои юные годы артист из Львова уже служил в территориальной обороне, спецподразделении ВСУ и имеет немалый концертный опыт.

После полномасштабного вторжения России в Украину жизнь вокалиста кардинально изменилась, но он не бросил творчество, а нашел своему таланту самое лучшее применение. OBOZ.UA решил рассказать о победителе "Голоса", его творческом пути и моменте, когда жизнь звезды могла оборваться (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Михаил Панчишин получил возможность записывать свои треки и клипы на них благодаря победе в "Х-факторе" в 2017 году. Телеканал оплатил певцу ротацию на радио и все сопутствующие расходы в продвижении на сумму 1 млн гривен.

До 2022 артист писал треки, завоевывал новую аудиторию и развивал вокальные способности. Полномасштабное вторжение застало его именно тогда, когда песни звезды стали приобретать популярность.

По словам музыканта, война затронула его семью еще в 2014 году. На Донбассе служил его брат по имени Петр. Михаил Панчишин тоже не сомневался, когда решил оборонять Украину.

Сначала храбрый певец вступил в ряды киевской ТРО. За время службы он участвовал в освобождении Ирпеня. Впоследствии отправился в Бахмут в составе ВСУ, где попал под 7-дневную бомбардировку города, оказался в окружении, из которого смог выбраться и помог вывести раненых собратьев.

В ходе боевых действий Михаил Панчишин получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья. Сейчас он продолжает писать песни и часто ездит к бойцам петь для них. В том числе и авторский трек "Невідомий герой", звучавший в выборах вслепую и финале.

После года службы исполнитель вернулся домой. Его приглашали выступать в день годовщины полномасштабной войны и освобождения Бучи. Победитель "Х-фактора" и "Голоса" сосредоточен на благотворительных концертах и записях новых песен. В 2023 году он получил награду от президента Украины за военную службу.

Напомним, OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию финала. Все подробности прямого эфира – читайте здесь.

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