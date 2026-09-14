Как мальчик, над которым издевались в детстве, стал самым кассовым актером мира: настоящая история Тома Холланда и почему его боятся подпускать к журналистам

Актер Том Холланд, которого в детстве изводили сверстники за увлечение танцами, в 30 лет возглавил список самых кассовых актеров мира. Совокупные сборы фильмов с его участием уже достигли около 15,5 миллиарда долларов, а главным вкладом в этот результат стали ленты Marvel о Человеке-пауке.

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Об этом сообщил Comic Book Movie. При этом актер прославился не только ролью Питера Паркера, но и неспособностью держать язык за зубами во время пресс-туров: из-за его любви к спойлерам коллегам буквально приходилось следить за каждым его словом.

Новый этап в карьере Холланда стал возможен после успеха "Человека-паука: Новый день". Картине осталось собрать всего 7,89 миллиона долларов в отечественном прокате, чтобы стать самым кассовым фильмом в истории США. Ранее рекорд принадлежал Зои Салданье: после успеха нового "Аватара" ее совокупные мировые сборы достигли примерно 15,46 миллиарда долларов. Теперь Холланд с результатом около 15,5 миллиарда обогнал ее и стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим этот список.

При этом путь Холланда к голливудской вершине начался вовсе не с костюма супергероя. В детстве он увлекся танцами, а в 12 лет получил главную роль в лондонской постановке "Билли Эллиот". Однако успех на сцене имел и обратную сторону: одноклассники издевались над мальчиком из-за его занятий танцами.

"У меня были тяжелые периоды. Были времена, когда надо мной издевались из-за танцев и прочего. Но меня нельзя было ударить достаточно сильно, чтобы остановить", – рассказывал актер в интервью People в 2017 году.

Сам Холланд позже проводил параллель между собой и Питером Паркером. По его словам, он тоже не был "крутым парнем" в школе, но нашел свой круг друзей и научился не обращать внимания на сверстников. Опыт буллинга, как считал актер, даже помог ему лучше понять своего персонажа.

В Marvel Холланд тоже пришел не прямым путем. После нескольких киноролей его карьера на время приостановилась, и в 2014–2015 годах он даже задумывался о том, чтобы бросить актерство. Мать записала сына в школу столярного дела, и он рассматривал эту профессию как запасной вариант. Именно тогда Холланд проходил прослушивание на роль Человека-паука.

На кастинг претендовали около 1500 актеров, но Холланд смог выделиться благодаря танцевальной и гимнастической подготовке. Он также занимался паркуром и мог выполнять сложные физические элементы, необходимые для образа юного супергероя. В итоге его Питер Паркер дебютировал в фильме "Капитан Америка: Гражданская война" в 2016 году, а впоследствии Холланд стал одним из главных лиц Marvel.

Однако вместе с популярностью он получил и несколько неожиданное прозвище – "Спойлермен". Голланд десятки раз случайно раскрывал подробности будущих фильмов, причем делал это прямо во время обычных интервью. Из-за этого Marvel приходилось придумывать способы, как не дать актеру рассказать лишнего.

Один из самых известных случаев произошел в 2019 году, когда Холланд вместе с Бенедиктом Камбербэтчем давал интервью накануне выхода "Мстителей: Финал". Разговор зашел о сложных репликах Камбербэтча, и Холланд, объясняя, почему его партнеру сложнее, упомянул Квантовый мир. Проблема заключалась в том, что эта деталь могла раскрыть важный сюжет будущего фильма.

Еще раньше Холланд случайно проговорился о различных видах паутины в "Человеке-пауке: Возвращение домой", рассказал о большой сцене с вертолетом и озером, а также фактически подтвердил существование двух следующих сольных фильмов о Питере Паркере. После последнего он даже понял, что сказал лишнее, и произнес свою знаменитую фразу: "Извините, Marvel. Упс".

Особенно показательным стал случай с "Мстителями: Война бесконечности". Холланд рассказал в программе Jimmy Kimmel Live, что Marvel использовала поддельные сценарии, чтобы актеры не знали настоящего сюжета. Но сам он, читая такой сценарий, увидел информацию о Человеке-пауке в космосе и решил, что это выдумка. Как оказалось, страницы были настоящими.

А во время публичного показа "Войны бесконечности" актер вообще подошел к зрителям и воскликнул: "Я жив!" – не осознавая, что часть людей еще даже не успела посмотреть фильм. Таким образом он фактически намекнул на судьбу Питера Паркера после финальной сцены.

Из-за такой репутации Холланда во время промо-туров начали буквально "прикрывать" другими актерами. Его часто ставили в пару с коллегами, которые могли перехватить разговор или остановить его, если он приближался к "опасной" теме.

Marvel также ограничивала доступ актера к сценариям и деталям будущих проектов. Со временем это превратилось в отдельную шутку: никто уже не знал, действительно ли Холланд случайно разглашает секреты, или студия сама использует его репутацию для пиара.

И даже когда речь шла о будущем самого Холланда в кинематографической вселенной Marvel, он не смог остаться в стороне. В 2019 году, когда компании Sony и Marvel спорили о дальнейшей судьбе Человека-паука, актер после нескольких бокалов пива позвонил генеральному директору Бобу Айгеру.

Холланд впоследствии рассказывал, что был настолько взволнован из-за возможного завершения истории Питера Паркера в Marvel, что плакал во время разговора.

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