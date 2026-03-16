Зендея на фоне слухов о браке вышла на красную дорожку "Оскара" с таинственным обручальным кольцом. Фото

Катерина Галущенко
Зендея на фоне слухов о браке вышла на красную дорожку 'Оскара' с таинственным обручальным кольцом. Фото

Американская актриса, звезда "Эйфории" Зендея появилась одна на церемонии вручения премии "Оскар 2026" в Лос-Анджелесе на фоне слухов о возможном тайном браке с британским актером, известным по роли "паучка" в "Человеке-пауке", Томом Холландом. Во время выхода на сцену внимание публики привлекли украшения на ее руке, в частности кольцо, похожее на обручальное.

Она поднялась на сцену театра "Долби" вместе с британским актером Робертом Паттинсоном. Артисты представляли награду в категории "Лучшая режиссура". Статуэтку получил режиссер Пол Томас Андерсон за фильм "Битва за битвой". Этот момент попал в трансляцию кинопремии.

Для появления на сцене Зендея выбрала коричневое платье на одно плечо, дополнив образ бриллиантовыми серьгами и часами Rolex. Впрочем, наибольшее внимание фотографов и зрителей привлекли ее кольца. На левой руке актрисы было сразу несколько украшений, среди которых заметили тонкое золотое кольцо на безымянном пальце, которого раньше там не было.

Как сообщает People, именно эта деталь снова спровоцировала предположения о том, что Зендея могла тайно вийти замуж за Тома Холланда. Слухи о возможном браке начали активно обсуждать после заявления ее давнего стилиста Лоу Роуча.

Во время церемонии вручения премии Гильдии художников-костюмеров США он намекнул, что актриса якобы уже вышла замуж за своего коллегу по фильмам "Человек-паук". Его слова быстро распространились в сети, однако позже стилист не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Когда в одном из последних интервью на "Оскаре" Роуча попросили прямо ответить, состоялась ли свадьба, он уклонился от вопроса. Вместо комментария о личной жизни актрисы стилист заговорил об обуви Chanel, которую не успел купить, фактически переведя разговор на другую тему.

Зендея и Том Холланд вообще редко рассказывают о своих отношениях публично. Об их помолвке стало известно в конце 2024 года. Публично актриса впервые продемонстрировала кольцо во время церемонии "Золотой глобус 2025".

Отец актера, комик Доминик Холланд, позже рассказал, что его сын долго готовился к предложению руки и сердца. По его словам, Том заранее поговорил с отцом Зендеи Казембе Аджаму Коулманом и получил его благословение, а также тщательно спланировал момент предложения руки и сердца.

По данным источников, предложение могло состояться в период между Рождеством и Новым годом в узком кругу без посторонних людей.

