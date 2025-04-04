'Как глоток свежего воздуха': новая украинская рок-группа DRUG покорила сеть с первой же песни. Видео

Новая украинская рок-группа DRUG завоевала расположение отечественных слушателей после первого релиза. Коллектив презентовал песню "Не впусти", которая через несколько часов после премьеры набрала большое количество положительных отзывов.

Видео дня

Артисты представили клип на дебютную композицию на YouTube-канале коллектива O.Torvald, ведь его барабанщик Дмитрий стал одним из участников DRUG. В описании к видео артисты отметили, что среди других членов группы Алекс Матвеев, Дмитрий Филипчук и Антон Мясников.

Они продемонстрировали динамическую видеоработу, где предстали перед камерой в студии звукозаписи. В композиции "Не впусти" раскрывается тема нелегкой любви, что прекрасно дополняется рок-музыкой.

Несмотря на то, что это первый релиз коллектива DRUG, они уже произвели фурор в сети. Под клипом юзеры оставили немало комментариев:

"Ну это прямо очень классно!"

"Как глоток свежего воздуха после душного дня. Невероятный пробирающий до костей драйв".

"Спасибо, ребята! Это очень крутой трек о любви. Он мощный, драйвовый и одновременно легкий! Так мало кто может! Вы круты! Клип топ! Рад вас всех видеть".

"Что песня, что клип, все круто сделано, обожаем вас ребята".

Кстати, положительный отзыв о треке оставил и артист Евгений Галич. Под постом группы DRUG в Instagram он написал: "Я официально заявляю, что я самый большой фанат. Я в полном восторге!".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что песня-посвящение женам погибших героев "Город невест" довела украинцев до слез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!