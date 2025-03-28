'Душа на куски': песня-посвящение женам погибших героев 'Місто наречених' довела украинцев до слез. Видео

Культурные Силы Украины презентовали новый клип на щемящую песню музыканта и композитора Саши Чемерова – "Місто наречених". Он посвятил композицию украинским женщинам, который потеряли любимых мужчин в кровавой войне, и довел до слез граждан нашей страны.

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Видеоработа появилась на YouTube-канале Cultural Forces Music. Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе организации, Чемеров написал трек еще год назад, однако ни один из артистов, кому предложили его выполнить, не согласился на это из-за серьезности темы. Тогда глава "Культурных сил" Николай Серга убедил автора работы самостоятельно ее спеть.

"Этой песней я хочу дать надежду. Напомнить о любви, которая имеет продолжение в потомках, в теплых воспоминаниях. А также о ценностях и смыслах, которые оставляют украинские защитники, получив вечную жизнь", – высказался о композиции Саша Чемеров.

Главной героиней клипа стала актриса, поэтесса и волонтер Татьяна Солнце (настоящее имя – Татьяна Мельник). В 2023 году в Бахмуте погиб ее муж, боевой медик Андрей Мельник, поэтому общественный деятель как никто другой понимает смысл щемящего трека.

"По моему мнению, важно поднимать тему проживания потери во время войны. Такие клипы, как сняли мы, важны и для семей, проживающих горе, чтобы они знали, что их не забыли. И для тех, кто далек от войны, для того, чтобы напомнить о важности поддержки семей погибших воинов", – поделилась мыслями Тати Солнце.

К записи "Міста наречених" присоединились крымский джазовый музыкант, заслуженный артист Украины Усейн Бекиров, а также музыканты Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.

Трогательная композиция не осталась без внимания украинцев, которые в комментариях под клипом признались: не смогли сдержать слез.

"Просто душа на куски. Девочки, продолжайте путь своих рыцарей".

"Невозможно слушать и смотреть без слез. Столько достойных жизней перечеркнуто. Сколько сердец разбито и уничтожено. Сколько душ потеряли друг друга на этой земле. Боль".

"На сильную песню сняли не менее сильное видео. Спасибо всем причастным за этот, без преувеличения, шедевр!"

"Это невозможно сыграть. Такую боль. Светлая память всем нашим павшим Героям! Вечная память. Потому что пока мы о них думаем и рассказываем о них, они с нами. Спасибо за песню. Вывернули всю разбитую душу".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ада Роговцева снялась в трогательном клипе воина ВСУ, доведшего сеть до слез.

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