Искусственный интеллект или пластическая хирургия? Меган Фокс показала селфи без макияжа и разделила фанатов

37-летняя голливудская актриса Меган Фокс показала себя без капли макияжа. Однако не все фанаты были в восторге от красоты звезды – некоторые были шокированы видом знаменитости, утверждая, что она совсем не похожа на себя.

Селфи, которое Фокс опубликовала на своей Instagram-странице, стало поводом для бурных обсуждений внешности актрисы и ее пластических операций. Пользователи также обвинили Мегана в чрезмерном использовании фотошопа.

"Кто это?", "Она совсем не похожа на Фокс", "Я не понимал на кого смотрю, пока не прочитал подпись", "Я думал, что это Ким Кардашьян", "Плохо настолько редактировать свои фото", " Это такой фильтр или ИИ? – говорится в комментариях.

Актриса часто становится объектом критики. Начав свою карьеру в начале 2000-х, таблоиды создали для нее образ секс-символа, что заставило звезду избегать публичности. Однако Фокс снова заявила о себе благодаря отношениям с рэпером Machine Gun Kelly.

Из-за новой фотографии актрису начали активно искать в Google, где главными поисковыми терминами стали "Меган Фокс перед операцией носа", "Меган Фокс до и после" и "Меган Фокс до пластической операции". На самом деле, людям не нужно так отчаянно пытаться раскрыть то, что, по их мнению, маленькая грязная тайна, потому что Меган открыто рассказывает о работе над собой.

В недавнем эпизоде подкаста "Call Her Daddy" Меган рассказала ведущей Александре Купер, что она имела операцию на носу, несколько раз на груди, а также сделала ботокс и филеры. "Можем ли мы поговорить о пластической хирургии? – начала Меган. – Вот вещи, которые я не делала и в которых меня обвиняют… Я никогда не делала подтяжку лица, подтяжку бровей, хотя я бы хотела".

Знаменитость добавила, что никогда не удаляла жир и не производила липосакцию, ведь она генетически имеет стройную фигуру. "Мне сделали грудь, когда мне было 21 или 22 года, – уточнила звезда. – Я переделала ее после того, как перестала кормить своих детей грудью".

Ринопластику Меган сделала в 20-летнем возрасте. Она подтвердила, что делала ботокс и филеры, и есть еще одна операция, которую, по ее мнению, следует оставить в секрете.

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