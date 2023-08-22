Йоханссон называет себя лягушонком, а Кидман маскирует веснушки: какие комплексы имеют звезды Голливуда

О чем вы подумаете в первую очередь, услышав "лицо Анджелины Джоли". Скорее всего, о ее пухлых губах. И неудивительно, потому что именно они стали ее фишкой. Девушки во всем мире идут к косметологам, чтобы сделать такие же или хотя бы похожие. А вот сама кинозвезда, похоже, не очень этому радуется. Или же лукавит: "Они у меня прямо на все лицо", – сказала Джоли в одном из интервью.

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Кто еще из, на первый взгляд, уверенных в себе звезд не полностью доволен собственной внешностью? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кристина Агилера

Американская поппевица Кристина Агилера покорила миллионы людей своими вокальными данными и яркими сценическими образами. И ее невысокий рост (156 см) – последнее, что можно заметить. Но артистка в свои 42 года до сих пор комплексует из-за этого. Она пытается скорректировать это с помощью обуви на высоком каблуке и длинных нарядов, визуально вытягивающих силуэт фигуры.

2. Клаудия Шиффер

Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер также комплексует из-за роста (181 см): считает себя слишком высокой. В детстве одноклассники придумывали из-за этого оскорбительные прозвища. И даже мировой успех не помог 52-летней знаменитости полностью отпустить эти волнения. В обычной жизни она не носит туфли на каблуке. Только на плоской подошве.

3. Николь Кидман

Американская актриса, певица и продюсер Николь Кидман комплексует из-за своей фигуры. Говорит, что у нее "тело как у мальчика". Она всегда мечтала о более округлых формах, потому что, по ее словам, именно они "делают фигуру женственной и желанной". Кроме того, Кидман не в восторге от своей бледной кожи и веснушек. Последнее прячет за толстым слоем косметики.

4. Джуд Лоу

Британскому актеру Джуду Лоу кажется, что у него слишком миловидные черты лица, из-за которых его другие не воспринимают всерьез. В худшем случае люди задают бестактные вопросы о сексуальной ориентации кинозвезды. Из-за этого комплекса Джуд пытается выбирать для себя исключительно роли брутальных мужчин.

5. Скарлетт Йоханссон

Американская актриса Скарлетт Йоханссон называет себя лягушонком. Она в свои 38 лет так и не смогла принять свое тело. Больше недовольна ногами: говорит, что те слишком кривые. И считает, что должна быть стройнее как для звезды Голливуда.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые делали пластику, но не признаются в этом.

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