Кира Найтли, Гвинет Пэлтроу и другие звезды, которые делали пластику, но не признаются в этом. Фото

Когда у некоторых знаменитостей спрашивают, делали ли они тюнинг внешности, они скромно молчат, или эмоционально доказывают, что не ложились под нож. Но если посмотреть на их фото с начала карьеры – правда выходит наружу. Не обязательно быть пластическим хирургом, чтобы понять, что изменения есть.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о звездах, которые делали операции красоты, но стесняющихся признаться в этом. Интересно? Тогда читайте и сравнивайте "до" и "после".

1. Дуа Липа

Британская певица косовского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа для корректировки внешности обратилась к настоящему профессионалу. Ей хирург мастерски сделал ринопластику и блефаропластику, а также минимально удалил комки Биша. Правда, хвастаться Дуа этим не готова. Говорит, что не было никаких хирургических вмешательств.

2. Кира Найтли

Английская актриса и модель Кира Найтли тоже посещала хирурга. Знаменитость не только сделала ринопластику (сужала широкую переносицу), но и удалила комки Биша, чтобы скулы были более выразительными. Найтли утверждает, что операции не делала, но не осуждает женщин, которые решаются на этот шаг для того, чтобы чувствовать себя увереннее.

3. Белла Торн

Американской актрисе, певице и модели Белле Торн 25 лет. Но она уже успела поработать над внешностью. Звезда скорректировала форму носа и увеличила губы. Надеемся, она остановится на этом, ведь уже изменила себя до неузнаваемости.

4. Жизель Бюндхен

Бразильская супермодель, известная как одна из "ангелов" Victoria's Secret, Жизель Бюндхен тоже неоднократно находилась в кабинете пластического хирурга. Знаменитость деликатно изменила форму носа, а также сделала операцию по коррекции груди.

5. Гвинет Пэлтроу

Американская актриса и певица Гвинет Пэлтроу в своих интервью всегда отрицает, что делала пластические операции. Однако фотографии с юности доказывают обратное. Знаменитость скорректировала форму носа, чтобы тот стал более утонченным.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях 50+, которые никогда не делали пластические операции.

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