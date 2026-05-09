'Извините, вам лучше уйти...' Концертный директор Лии Ахеджаковой выгнал украинскую журналистку и объяснил, почему россияне говорят 'на Украине'

7 мая в городе Эшторил, Португалия, состоялся спектакль "Мой внук Вениамин", где главную роль исполняет народная артистка России Лия Ахеджакова, известная поддержкой Украины и четкой антивоенной позицией. На шоу побывала журналистка OBOZ.UA Ирена Ремик Калдаш, которая хотела взять у звезды "Служебного романа" интервью, однако в итоге даже не смогла нормально с ней пообщаться из-за вмешательства концертного директора. Представитель команды артистки фактически прогнал украинку, однако, что иронично, коммуникации Ахеджаковой с россиянками так активно не препятствовал.

Свое поведение концертный директор артистки мотивировал тем, что из-за почтенного возраста она якобы больше не дает интервью. Однако, как подчеркнула украинская журналистка, 87-летняя знаменитость была максимально активной в течение почти двухчасового представления и даже вылезала на подоконник.

Подробности инцидента

После окончания шоу Ирена Ремик Калдаш дождалась Лию Ахеджакову у выхода, через который актеры покидали место проведения спектакля, как ранее ей порекомендовали сделать в команде знаменитости. Звезда "Иронии судьбы" шла в компании нескольких директоров, когда журналистка обратилась к ней с просьбой ответить на несколько вопросов и сфотографироваться. Тогда один из директоров сказал Ирене Ремик Калдаш дать свой телефон, сделал несколько снимков, даже не дождавшись момента, когда она с актрисой посмотрят в камеру, и заявил: кадр есть, а другого не будет.

В этот момент россиянка, которая ждала автограф от Лии Ахеджаковой, сказала, что, хотя и не является журналисткой, 20 лет назад работала в московском театре "Современник" уборщицей. Там народная артистка России играла 46 лет, но из-за поддержки Украины в войне была уволена. В результате между россиянкой и аткрисой завязался разговор, которым директора Ахеджаковой воспользовались как поводом прогнать журналистку.

"Извините пожалуйста, вам лучше уйти", – услышала украинка.

Журналистка, конечно же, остановилась и откровенно заявила, что никогда за свою профессиональную деятельность не попадала в такую неприятную ситуацию. Услышав эти слова, директор Лии Ахеджаковой попытался сменить тему разговора и поинтересовался у Ирэны Ремик Калдаш, понравился ли ей спектакль. Журналистка не стала скрывать, что ее возмутил момент постановки, когда диктор на радио, рассказывая о погоде в разных странах, сказал: "В Литве такая-то температура, в Латвии, в Эстонии, в Беларуси", а когда дошла очередь до Украины, то прозвучало "на Украине".

Журналистка спросила, почему Украина стала в этом контексте стала исключением, на что услышала ответ: "Так говорили в Советском Союзе (события в спектакле происходили в конце 80-х годов) и мы не можем ничего изменить". Тогда Ирена четко заявила: "Ваша проблема заключается еще и в том, что вы ничего не хотите менять".

Заметим, что "Мой внук Вениамин" – это спектакль по пьесе Людмилы Улицкой, которая была написана более 30 лет назад. Как рассказывала Лия Ахеджакова, она "носилась" с этим спектаклем около 5 лет и хотела поставить на сцене "Современника", но не достигла цели, ведь художественный руководитель театра Галина Волчек не считала материал достойным. В конце концов, актриса создала частный проект со спектаклем, с которым гастролировала по РФ, Европе, США и Канаде.

Стоимость билетов на постановку в Португалии варьируется от 59 до 199 евро (около 3 000 – 10 250 гривен). В первом ряду много мест выкупили россияне, которые, кстати, оставили после себя беспорядок.

Как Лия Ахеджакова поддерживает Украину

Актриса никогда не боялась четко проявлять солидарность с украинским народом. Так, например, в 2023 году Лия Ахеджакова вышла на сцену в Германии с сине-желтым флагом. Аудитория отреагировала на такой жест артистки громкими аплодисментами, тогда как в России мгновенно начали призывать внести ее в перечень "иноагентов".

Незадолго после этого на просторах росмедиа распространили информацию, якобы актриса оправдалась за развертывание украинского флага словами: "Что вы говорите? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я сначала думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали". Но быть уверенным в достоверности этого заявления сложно, ведь пропагандисты могли все перекрутить.

Уже в конце 2024 года Лия Ахеджакова дала понять, что не отрекалась от поддержки нашей страны. После спектакля "Мой внук Вениамин" в Лос-Анджелесе, США, она произнесла известный многим лозунг "Слава Украине".

Как ранее писал OBOZ.UA, россияне быстро придумали наказание Ахеджаковой за поддержку Украины. Они снова пожелали, чтобы ее признали "иноагентом", более того, хотели лишить всех государственных наград, и звания народной артистки РФ.

