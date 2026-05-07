Известный комик объявил о свадьбе и признался, кто из звездных друзей точно не будет вести его праздник

Участник юмористического проекта "Львы на джипе" и популярный стендап-комик Роман Щербан сообщил, что женится на своей невесте, блогере Анастасии Лисогуб. Свадьба уже запланирована на осень.

Видео дня

Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. Романтическое предложение любимой Щербан сделал еще в 2024 году.

"Свадьба будет осенью", – коротко анонсировал Роман в разговоре с журналистом.

На вопрос, уже активно идет подготовка к церемонии, юморист ответил: "Невеста занимается подготовкой. А я уже потом скажу свое "окей". Также комик признался, что пока даже не знает всех деталей предстоящего празднования. В частности, кто станет ведущим свадьбы, говорит, что этот вопрос надо уточнять у избранницы.

В то же время Щербан отверг предположение, что это могут быть его коллеги по проекту "Леви на джипе", в частности Константин Трембовецкий, с которым давал интервью. Несмотря на сценический опыт и умение работать с публикой, ни Роман Щербань, ни Константин Трембовецкий не видят себя в роли ведущих свадеб или корпоративов.

"Максимум – выступить со стендапом, а вести свадьбу – никогда не практиковал. Это же очень ответственный день для людей. Там страшно что-то сделать не так. А чтобы провести свадьбу действительно хорошо, надо погружаться в процесс: несколько месяцев общаться с парой, слушать их пожелания, продумывать сценарий, ловить их вайб", – объяснил Щербан.

Трембовецкий добавил, что хоть свадьбы и считаются хорошим заработком, это "не их". "Иногда даже просыпаюсь ночью с мыслью: "Блин, чего я не веду свадьбу?" Но потом понимаю: ну не мое это".

Роман Щербан сделал предложение любимой два года назад. Тогда влюбленные поделились новостью на своих страницах в Instagram, опубликовав романтические кадры. Особый момент состоялся во Львове – в атмосферной тропической оранжерее. Комик подготовил для избранницы настоящий сюрприз: пригласил саксофониста, который исполнял композиции, а сам в этот момент говорил любимой важные слова.

Анастасия с юмором вспомнила свои эмоции во время предложения руки и сердца: "Тропическая оранжерея в центре парка во Львове. Саксофонист играет Cold Heart Элтона Джона и Дуа Липы, любимый говорит самые искренние слова, которые я прослушала, потому что думала: "Какую руку давать – правую или левую?" – пошутила блогер. Сейчас влюбленные официально имеют статус молодоженов.

Полное интервью с Романом Щербанем и Константином Трембовецким читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!