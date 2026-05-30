Известная певица и вдова нардепа продает киевский особняк в 'стиле Пшонки' за почти $10 млн: как он выглядит изнутри. Фото

Певица и вдова бывшего народного депутата от пророссийской Партии регионов Яна Табачника – Татьяна Недельская – выставила на продажу роскошный трехэтажный дом в Печерском районе Киева. За имение она хочет получить 9 215 192 долларов (около 409 000 000 гривен).

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Согласно данным реестра, вдова Табачника является единственной владелицей дома по адресу г. Киев ул. Дубенская 17 общей площадью почти 1400 квадратных метров с 2010 года. Объявление о продаже имения появилось на маркетплейсе DIM.RIA.

Внешне киевский дом вдовы Яна Табачника выглядит довольно сдержанно. Стены окрашены в молочный оттенок, вокруг окон вылеплены объемные рамы, у входа расположены массивные колонны, а на металлическом заборе выкованы абстрактные фигуры. А вот внутри имение имеет довольно специфический ремонт в "стиле Виктора Пшонки" – бывшего генерального прокурора Украины, в недвижимости которого активисты Евромайдана нашли кучу дорогостоящих икон, ваз, ювелирных изделий, портретов и тому подобных вещей.

Ремонт дома сочетает в себе современность и помпезность. Рабочий кабинет заставлен деревянной мебелью в классическом стиле, на стене висят антикварные часы, на потолке сделана лепнина, тогда как ну кухне установлена современная поверхность, есть много техники, а интересного акцента добавляет ярко-красная вытяжка, что контрастирует с бело-коричневыми шкафами.

Отдельное внимание в недвижимости, которую Татьяна Недельская выставила на продажу, привлекают лестницы между этажами. Она размещена в форме спирали и украшена металлическими перилами.

Что интересно, в имении есть несколько ванных комнат с совершенно разным дизайном. В одном помещении сделан более современный ремонт со светлой мебелью и сантехникой, большим зеркалом и душевой, а вот другая наоборот – более темная с акцентной красной стеной и диваном.

Одна из спален расположена на третьем этаже. Кроме большой кровати, в комнате есть ярко-оранжевый диван, шкафы, рабочий стол и беговая дорожка. Особенностью интерьера спальни являются фотообои с изображением города.

В поместье также есть бассейн с сауной, комната-студия, отдельное помещение с холодильниками и морозилками, комната для персонала, серверная, гардеробная, кинотеатр, зона с камином и гараж на две машины.

Кстати, стоит отметить, что кроме роскошного дома, Татьяна Недельская имеет небольшой автопарк. В собственности артистки:

BMWX5 XDRIVE 40D (2024 г.), стоимость которой на вторичном рынке оценивается примерно в 129 900$ (около 5 700 000 грн).

Maserati GranTurismo (2012 г.) средней стоимостью на маркетплейсах в 69 999$ (примерно 3 100 470 грн).

Volkswagen Passat (2017 г.), которые оцениваются на сайтах по купле-продаже примерно в 16 400$ (около 726 406 грн).

Ранее OBOZ.UA рассказал, что вдова Оззи Осборна выставила на продажу семейный дом, построенный в 1920-х годах, за 17 миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!