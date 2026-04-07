Вдова Оззи Осборна выставила на продажу семейный дом: как выглядит особняк 1920-х годов за 17 миллионов долларов

Вдова легендарного рок-музыканта и вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна – Шэрон Осборн – решила продать их семейный дом в Лос-Анджелесе. Роскошный особняк площадью более 2 тысяч квадратных метров, построенный в 1920-х годах, теперь доступен для покупки за 17 миллионов долларов (около 740 млн грн).

Соответствующую информацию сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что супруги приобрели недвижимость в 2015 году за $11,85 миллиона (примерно 515 млн грн), а уже в июле 2022-го выставили его на продажу за $18 миллионов (782 млн грн). Со временем Оззи и Шэрон Осборны снизили цену поместья на 500 тысяч долларов, вскоре после чего отказались от идеи от него избавиться.

Роскошное жилье семьи покойного рок-музыканта расположено в престижном жилом анклаве Хэнкок-Парк. Наибольшую часть территории занимает главный дом площадью около 947,6 кв.м. На первом этаже есть просторная кухня, гостиная, парадная столовая, собственная библиотека и отдельное помещение, которое может служить офисом или помещением для персонала.

На нижнем уровне недвижимости расположен большой кинозал, "изюминкой" которого является камин с подписями знаменитостей, которые бывали в гостях у Осборнов. Такую традицию начал предыдущий владелец поместья – радиоведущий Фрэнк Брэзи.

На верхнем этаже недвижимости есть четыре просторные спальни с ванными комнатами и гардеробными. Для комфортного перемещения по дому внутри установлен лифт.

На территории поместья есть специальная зона для приема пищи на свежем воздухе с печью для пиццы и бербекю. Главный дом окружен газоном и садом, а также во дворе размещен комфортный бассейн, выложенный вручную мозаичной плиткой.

Стоит заметить, что Оззи и Шэрон Осборн в течение нескольких лет ремонтировали имение, чтобы сделать его максимально комфортным для проживания и одновременно сохранить уникальную архитектуру начала XX века.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анджелина Джоли готовится начать новую жизнь вдали от США и продает свой роскошный особняк.

