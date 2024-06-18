alyona alyona & Jerry Heil назвали свои топ-3 песни за всю историю Евровидения

Представительницы Украины на Евровидении 2024 репер alyona alyona и певица Jerry Heil поделились топом своих любимых песен за всю историю конкурса. Исполнительницы заняли третье место на шоу в шведском городе Мальме.

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В новом видео звезды выделили троих артистов, побеждавших в Евровидении. Бронзу топа получила немецкая певица Лена и ее песня "Satellite". Она победила на песенном конкурсе в 2010 году, а трек о любви стал настоящим европейским хитом.

На втором месте списка alyona alyona и Jerry Heil расположилась итальянская группа Måneskin с победной песней "ZITTI E BUONI", которой они зажгли сцену Евровидения в 2021 году. Репер заметила, что "это глэм-рок и это круто".

Лучшей песней дуэт считает композицию "1944" украинской певицы Джамалы, выигравшей хрустальный микрофон в 2016 году. "Это песня о культуре, о которой многие люди в мире даже не знают", – отметили артистки.

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