newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Из-за выступлений с россиянами. Львовская опера разорвала сотрудничество с 27-летней певицей: Валентина Плужникова говорит, ее облили грязью

Анна Кравчук
Шоу Oboz
5 минут
1,4 т.
Из-за выступлений с россиянами. Львовская опера разорвала сотрудничество с 27-летней певицей: Валентина Плужникова говорит, ее облили грязью

Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой прекратил сотрудничество с одной из своих вокалисток Валентиной Плужниковой, которая 17 февраля должна была исполнить главную партию в спектакле "Кармен" оперы Жоржа Бизе. Увольнение певицы аргументировали тем, что она якобы выступала на одной сцене с россиянами во время своей учебы в престижной академии "Ла Скала" в Италии. Артистка уже отреагировала на обвинения.

Так, Валентина считает, что Львовская опера "облила ее грязью". Свой ответ на увольнение она разместила на личной странице в Facebook. Следует заметить, что в сети подавляющее количество пользователей встало на защиту певицы, поддержав ее.

"Принято решение об отмене участия Валентины Плужниковой в опере "Кармен" 17.02. Призываем украинских артистов не участвовать в совместных с российскими артистами проектах, поскольку это работает против Украины", – писали до этого представители Львовского театра на своих платформах. Этот пост уже был удален.

Тем временем уволенная артистка рассказала: "Я Валентина Плужникова – украинская оперная певица. Я родилась, выросла, жила и получила высшее образование в Украине (Окончила Хмельницкое музыкальное училище и НМАУ Чайковского). Я первая украинка в истории Метрополитен-опера, кто стажировался в театре. Мне 27 лет, я молодая певица, которая за свой небольшой возраст успела окончить стажировку в Оперной академии в Варшавской опере (2017-2019), Метрополитен-опера (2019-2021) и Академии театра Ла Скала (2021-2023), я училась в программе для молодых певцов на Зальцбургском фестивале 2019 и Corso d'Opera в Италии 2018. Весь свой творческий путь я училась и получала международное оперное образование для того, чтобы получить признание на своей родине, в Украине, и всю жизнь имела миссию представлять свое государство за границей на лучших оперных сценах мира".

Из-за выступлений с россиянами. Львовская опера разорвала сотрудничество с 27-летней певицей: Валентина Плужникова говорит, ее облили грязью

Плужникова заверила, что ни разу за всю жизнь не посещала Россию, общается исключительно на украинском языке, не пела за границей российские оперы и не исполняла российских песен. Более того, как заверила артистка, она нарушила правила академии "Ла Скала", когда уже после 24 февраля 2022 года вышла на сцену театра, завернутая в сине-желтое знамя.

Из-за выступлений с россиянами. Львовская опера разорвала сотрудничество с 27-летней певицей: Валентина Плужникова говорит, ее облили грязью

"Моя позиция четкая, и я ее открыто выражала всегда и выразила ее во второй день полномасштабного вторжения, когда вопреки правилам и запретам вышла на сцену театра Ла Скала, завернутая в украинский флаг. По законам этого театра запрещено выходить на его сцену с любыми флагами. Это моя заслуга, мой путь, мой труд, чтобы стать певицей, которой может гордиться Украина. Выступления, в которых меня обвиняют, были в рамках обучения в молодежной программе, где я была студенткой, я не имела контракта на эти выступления как независимый артист. Фотография, которую распространяют, где я обнимаюсь с другими артистами, была сделана на сцене в рамках исполнения мной роли Данжевиля в Опере Адриана Лекуврера на Зальбургском фестивале (самом престижном оперном фестивале мира, куда мечтал бы попасть каждый певец), где я также училась в летней программе для молодых певцов", – добавила певица.

Из-за выступлений с россиянами. Львовская опера разорвала сотрудничество с 27-летней певицей: Валентина Плужникова говорит, ее облили грязью

Валентина поблагодарила коллег, которые встали на ее защиту после увольнения. Она заверила, что собирается бороться с несправедливостью, которую, как считает звезда, совершает против нее Львовская опера.

"Я буду отстаивать свое имя и никому не позволю порочить мою репутацию. Украина должна гордиться мной, потому что во всех театрах, всех молодежных программах, на всех фестивалях и конкурсах я представляю украинскую оперную школу и украинскую талантливую молодежь. Еще раз хочу поблагодарить всех своих коллег, поклонников, всех людей, кто меня поддержал", – резюмировала артистка.

Из-за выступлений с россиянами. Львовская опера разорвала сотрудничество с 27-летней певицей: Валентина Плужникова говорит, ее облили грязью

Между тем, на странице театра вышло новое официальное заявление, в котором они ответили на хейт и попытались объяснить свою позицию.

"После публикации первого сообщения в соцсетях об участии Валентины Плужниковой в опере Кармен 17.02, уже в течение первых 40 мин мы начали получать негативную обратную связь от представителей прессы и общественности, обвинения в сотрудничестве с артисткой, выходившей на сцену с российскими певцами. Имея опыт в том, как быстро СМИ подхватывают любой негатив и как используют его в своих, к сожалению, не всегда благородных целях, искажая контекст, команда театра вынуждена была реагировать молниеносно. Именно поэтому было принято решение об отмене выступления Плужниковой в спектакле театра и мгновенной коммуникации об этом в соцсетях. Существовал бы также огромный риск того, что общественность сорвала бы выступление Валентины, если бы оно все же произошло. Параллельно с тем, как команда готовила первое заявление, музыкальное руководство театра пыталось выйти на связь с певицей, чтобы проговорить и исправить ситуацию лично, но, к сожалению, связаться с ней не удалось", – заверили представители Львовской оперы.

Они также добавили, что команда театра "проанализировала свою ошибку, заключавшуюся, прежде всего, в недостаточной проверке творческой биографии Валентины Плужниковой и своевременной коммуникации с ней о противоречивых моментах в ней".

"Мы приносим за это искренние извинения перед Валентиной. Репутация фонда, при содействии которого должно было состояться выступление певицы, всегда была бесспорной, однако в предоставленной им информации не было указано о ее участии в спектакле вместе с российскими певцами после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины... После тщательного анализа всех мнений и комментариев относительно этой ситуации, мы увидели, насколько они полярны в части художественного сообщества, вставшего на защиту певицы, и общественности, которая настаивает на более важных приоритетах во время жестокой войны. А также то, насколько важно сейчас всем быть объединенными в культурной борьбе и единственными и бескомпромиссными в своей позиции", – подчеркнули в театре.

Ранее OBOZ.UA общался с оперной звездой Людмилой Монастырской, которая в начале агрессии РФ заменила в постановке Метрополитен-опера россиянку Анну Нетребко. В интервью нашему изданию она рассказала о тайном оружии РФ, русской музыке за рубежом и комплиментах Пласидо Доминго. Обо всем этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!