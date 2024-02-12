Из-за выступлений с россиянами. Львовская опера разорвала сотрудничество с 27-летней певицей: Валентина Плужникова говорит, ее облили грязью

Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой прекратил сотрудничество с одной из своих вокалисток Валентиной Плужниковой, которая 17 февраля должна была исполнить главную партию в спектакле "Кармен" оперы Жоржа Бизе. Увольнение певицы аргументировали тем, что она якобы выступала на одной сцене с россиянами во время своей учебы в престижной академии "Ла Скала" в Италии. Артистка уже отреагировала на обвинения.

Так, Валентина считает, что Львовская опера "облила ее грязью". Свой ответ на увольнение она разместила на личной странице в Facebook. Следует заметить, что в сети подавляющее количество пользователей встало на защиту певицы, поддержав ее.

"Принято решение об отмене участия Валентины Плужниковой в опере "Кармен" 17.02. Призываем украинских артистов не участвовать в совместных с российскими артистами проектах, поскольку это работает против Украины", – писали до этого представители Львовского театра на своих платформах. Этот пост уже был удален.

Тем временем уволенная артистка рассказала: "Я Валентина Плужникова – украинская оперная певица. Я родилась, выросла, жила и получила высшее образование в Украине (Окончила Хмельницкое музыкальное училище и НМАУ Чайковского). Я первая украинка в истории Метрополитен-опера, кто стажировался в театре. Мне 27 лет, я молодая певица, которая за свой небольшой возраст успела окончить стажировку в Оперной академии в Варшавской опере (2017-2019), Метрополитен-опера (2019-2021) и Академии театра Ла Скала (2021-2023), я училась в программе для молодых певцов на Зальцбургском фестивале 2019 и Corso d'Opera в Италии 2018. Весь свой творческий путь я училась и получала международное оперное образование для того, чтобы получить признание на своей родине, в Украине, и всю жизнь имела миссию представлять свое государство за границей на лучших оперных сценах мира".

Плужникова заверила, что ни разу за всю жизнь не посещала Россию, общается исключительно на украинском языке, не пела за границей российские оперы и не исполняла российских песен. Более того, как заверила артистка, она нарушила правила академии "Ла Скала", когда уже после 24 февраля 2022 года вышла на сцену театра, завернутая в сине-желтое знамя.

"Моя позиция четкая, и я ее открыто выражала всегда и выразила ее во второй день полномасштабного вторжения, когда вопреки правилам и запретам вышла на сцену театра Ла Скала, завернутая в украинский флаг. По законам этого театра запрещено выходить на его сцену с любыми флагами. Это моя заслуга, мой путь, мой труд, чтобы стать певицей, которой может гордиться Украина. Выступления, в которых меня обвиняют, были в рамках обучения в молодежной программе, где я была студенткой, я не имела контракта на эти выступления как независимый артист. Фотография, которую распространяют, где я обнимаюсь с другими артистами, была сделана на сцене в рамках исполнения мной роли Данжевиля в Опере Адриана Лекуврера на Зальбургском фестивале (самом престижном оперном фестивале мира, куда мечтал бы попасть каждый певец), где я также училась в летней программе для молодых певцов", – добавила певица.

Валентина поблагодарила коллег, которые встали на ее защиту после увольнения. Она заверила, что собирается бороться с несправедливостью, которую, как считает звезда, совершает против нее Львовская опера.

"Я буду отстаивать свое имя и никому не позволю порочить мою репутацию. Украина должна гордиться мной, потому что во всех театрах, всех молодежных программах, на всех фестивалях и конкурсах я представляю украинскую оперную школу и украинскую талантливую молодежь. Еще раз хочу поблагодарить всех своих коллег, поклонников, всех людей, кто меня поддержал", – резюмировала артистка.

Между тем, на странице театра вышло новое официальное заявление, в котором они ответили на хейт и попытались объяснить свою позицию.

"После публикации первого сообщения в соцсетях об участии Валентины Плужниковой в опере Кармен 17.02, уже в течение первых 40 мин мы начали получать негативную обратную связь от представителей прессы и общественности, обвинения в сотрудничестве с артисткой, выходившей на сцену с российскими певцами. Имея опыт в том, как быстро СМИ подхватывают любой негатив и как используют его в своих, к сожалению, не всегда благородных целях, искажая контекст, команда театра вынуждена была реагировать молниеносно. Именно поэтому было принято решение об отмене выступления Плужниковой в спектакле театра и мгновенной коммуникации об этом в соцсетях. Существовал бы также огромный риск того, что общественность сорвала бы выступление Валентины, если бы оно все же произошло. Параллельно с тем, как команда готовила первое заявление, музыкальное руководство театра пыталось выйти на связь с певицей, чтобы проговорить и исправить ситуацию лично, но, к сожалению, связаться с ней не удалось", – заверили представители Львовской оперы.

Они также добавили, что команда театра "проанализировала свою ошибку, заключавшуюся, прежде всего, в недостаточной проверке творческой биографии Валентины Плужниковой и своевременной коммуникации с ней о противоречивых моментах в ней".

"Мы приносим за это искренние извинения перед Валентиной. Репутация фонда, при содействии которого должно было состояться выступление певицы, всегда была бесспорной, однако в предоставленной им информации не было указано о ее участии в спектакле вместе с российскими певцами после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины... После тщательного анализа всех мнений и комментариев относительно этой ситуации, мы увидели, насколько они полярны в части художественного сообщества, вставшего на защиту певицы, и общественности, которая настаивает на более важных приоритетах во время жестокой войны. А также то, насколько важно сейчас всем быть объединенными в культурной борьбе и единственными и бескомпромиссными в своей позиции", – подчеркнули в театре.

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