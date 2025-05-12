Из-за сериала Меган Маркл пострадала женщина: жене принца Гарри пригрозили судом и требуют 10 млн долларов

Робин Патрик, которая является одной из зрительниц сериала Меган Маркл на платформе Netflix – "С любовью, Меган", пригрозила герцогине Сассекской судом. Дело в том, что женщина решила повторить рецепт соли для ванны, которым жена принца Гарри поделилась в одном из эпизодов шоу, а после использования смеси якобы получила "катастрофические ожоги".

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Как отмечает The Independent, теперь зрительница требует возмещения ущерба на сумму в размере 10 миллионов долларов. Более того, она хочет получить еще $75 000 компенсации для покрытия медицинских и других расходов.

По словам Робин Патрик, она четко следовала рецепту соли для ванны, который рассказала Меган Маркл. Среди необходимых ингредиентов были: соль Эпсома, гималайская соль, масло арники, масло лаванды и сухоцветы. Женщина утверждает, что после того, как сделала смесь, решила принять с ней ванну, однако тогда начались проблемы.

"Сначала я почувствовала легкое покалывание, без дискомфорта. Однако когда уровень воды поднялся и она покрыла мои ноги и достигла ягодиц, я стала чувствовать жжение и значительный дискомфорт в тех участках. Я сразу вылезла из ванны, выключила воду, а затем перемешала воду правой рукой, чтобы оценить смесь. Результатом стало дополнительное ощущение жжения в ладони и руке. После этого я нанесла лосьон для тела, который не принес никакого облегчения, а затем применила спреи с лидокаином (местный анестетик. – Ред.), который временно облегчил боль", – рассказала зрительница.

Как отметила Робин Патрик, после инцидента она до сих пор испытывает неприятные ощущения в тех участках, где возникли ожоги. В частности, по словам женщины, она не может принимать теплый душ и носить одежду, которая касается пораженных мест на коже.

Робин Патрик также отметила, что страдает сахарным диабетом. Людям с этим диагнозом не рекомендуется использовать соли для ванны, ведь болезнь вызывает сухость ног и повреждение нервов, а раны могут долго заживать, пишет MedicalNewsToday. Однако, по мнению женщины, Меган Маркл была обязана предоставить зрителям "адекватные предупреждения", что эфирные масла могут иметь негативное влияние на людей с диабетом.

В ответ на все обвинения адвокат герцогини Сассекской отметил: компании, которая стоит за выпуском сериала, жаль, что женщина получила травмы, однако ни предприятие, ни Меган Маркл, ни Archewell Productions не несут никакой ответственности.

"В смеси соли и эфирных масел нет ничего опасного по своей структуре. Таким образом, поскольку рецепт соли для ванны, которая якобы вызвала ваши травмы, не представляет "явной и неявной опасности" для общества, вы не можете нарушить Первую поправку к Конституции о защите свободы слова, подав иск о халатности против лиц, которым вы угрожаете", – сообщил адвокат. – Мы не могли предвидеть, что вы проигнорируете инструкции на упаковке соли Эпсом, пытаясь изготовить и использовать собственную соль для ванны. По этой отдельной причине не может быть никаких претензий из-за халатности к любому, кто участвует в производстве или распространении эпизода сериала".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жители испанской деревни обвинили Меган Маркл в плагиате и пригрозили ей судом.

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