Из росы и воды. Видео, как в Виннице поздравляли Квентина Тарантино с юбилеем, стало настоящим шедевром

27 марта один из величайших режиссеров современности Квентин Тарантино отпраздновал свое 61-летие. А ровно 11 лет назад, когда легенде кино исполнялось 50 лет, его поздравляли в Виннице на местном телеканале. Шутка это была или нет, однако даже много лет спустя этот эпизод в истории винницкого телевидения остается едва ли не культовым, а душевные поздравления от ведущей Марии Бомбело цитируют в сети и сейчас.

Архивное видео припомнили в сети Х (бывший Twitter). В комментариях интернет-пользователи называют поздравления для голливудского именинника шедевром.

Так, ведущая винницкой программы поздравлений с выражением прочла душевные и несколько забавные в контексте ситуации поздравления для юбиляра: "Приятный, незабываемый подарок решили сделать друзья для талантливого режиссера, сценариста и актера, обладателя золотой статуэтки "Оскара" – Квентина Тарантино. Квентин родился 27 марта 1963 года, а сегодня отмечает свой 50-летний юбилей. Свои поздравления дорогому имениннику от всего сердца передают друзья и почитатели творчества. Они искренне и с радостью хотят пожелать господину Квентину творческого воодушевления и успехов на жизненной тропе. Ваши поклонники, дорогой именинник, благодарят вас за такие культовые фильмы, как "Криминальное чтиво", "От заката до рассвета", "Джеки Браун". Благодарят за богатство вашей души, за ваше актерское мастерство, за творческую неординарность и эмоции, которые вы дарите своим зрителям".

Мария Бомбело от имени поклонников Тарантино также пожелала ему "добра и тепла, веры и оптимизма, здоровья хорошего и долгих счастливых лет".

Не обошлось и без стихотворных поздравлений: "Нехай доля вам сміхається повсякчас, а над головою – вся яскраве сонце у мирному блакитному небі... Стелисься доля через все життя лише добром для доброї людини, на довгий вік, на многі літа, на шану від людей, тепло родини. Нехай наснаги додає життя, десятки літ і мріяти, й творити. Нехай веде вас через все буття, гаряче серце, радістю зігріте".

Комментаторы до сих пор с восторгом реагируют на программу 11-летней давности. В шутку пишут, что господин Квентин, если бы услышал эти трогательные слова в свой адрес, непременно пустил бы слезу.

"Шедевр! Тарантино видимо проняло до слез", "Самые искренние поздравления с полуднем возраста уносятся в далекую Америку, в солнечный штат Калифорния, для юбиляра Кветина Тарантино", "Гениально! Не добавить, да и не отнять", "В тот день тарелка была у него целый день повернута в сторону Винницы", "Это прекрасно", "Топ. Я надеюсь, господину Квентину дошли эти пожелания", "Квентин слушал и плакал", – оставляют эти и многие другие восторженные комментарии пользователи сети.

Ранее OBOZ.UA писал о семи интересных фактах из жизни легендарного режиссера. Оказывается, в 15 лет Квентин Таранитно бросил школу и начал работать в кинозале, где крутили порнографию. Думаете, эта работа была ему в радость? По словам кинематографиста, вовсе нет. Интересовали чисто заработок и формирование самостоятельности.

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