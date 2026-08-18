"Исповедовался" Марченко и защищал УПЦ МП: Ирма Витовская раскрыла истинную позицию звезды сериала "Леся+Рома" Дмитрия Лаленкова

Украинская актриса Ирма Витовская-Ванца раскрыла истинную гражданскую позицию коллеги по популярному в свое время сериалу "Леся+Рома" – Дмитрия Лаленкова. Она заверила, что, несмотря на скандальные заявления артиста в прошлом, в частности, в защиту УПЦ МП, он полностью стоит на стороне нашей Родины.

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По словам Ирмы Витовской-Ванцы, Дмитрий Лаленков, как и многие другие звезды украинского кино, долгое время находился под влиянием ментальных связей с Россией, поэтому избавиться от старых убеждений в одно мгновение ему не так просто. Об этом звезда рассказала в интервью Алине Доротюк.

Ирма Витовская-Ванца подчеркнула, что около 90 процентов отечественных актеров продолжали работать на украинско-российском рынке после 2014 года, ведь у них не было достаточного уровня гражданской позиции, либо они вообще никогда не считали РФ врагом. Поведение таких коллег напоминает знаменитости ее героиню из спектакля "Апельсиновый пунш" Альбину, которая не была готова серьезно отнестись к событиям Оранжевой революции и началу вооруженной агрессии.

"Для нее это не сверхважно. Героиня не понимает этих вещей не потому, что она против Украины, а просто потому, что она находится вне контекста. Гражданская позиция она ж не так, что раз и вышла, тем более при отсутствии патриотического воспитания. Но к 2022 году героиня уже осознала ситуацию. Это сделанный выбор. Поэтому для меня коллеги до 2022 года ничем не отличаются от моей Альбины. Кто-то правда не ощущал угрозы со стороны российского рынка. Многие люди находились под влиянием общих ментальных и эмоциональных связей", – отметила актриса.

Как подчеркнула Ирма Витовская-Ванца, для нее гораздо более важную роль играет позиция коллег по цеху после 24 февраля 2022 года. Она знает, что Дмитрий Лаленков искренне поддерживает Украину, поэтому не может сказать о нем ничего плохого.

"Что касается Дмитрия, то я знаю, что он на нашей стороне. А в том, что у него есть какие-то эмоциональные привязанности (к России. – Ред.) из-за веры или чего-то еще... Понимаете, многим не так-то просто перерезать эти пуповины. Кто-то движется быстро, а кто-то медленнее. Главное, что он четко знает, на чьей он стороне", – высказалась знаменитость.

Скандалы с звездой сериала "Леся+Рома"

Уроженец Луганской области Дмитрий Лаленков в свое время активно снимался в русскоязычных проектах, которые транслировались как в Украине, так и в РФ, но после 2014 года перестал принимать предложения от кинопродюсеров. Однако на такую кардинальную позицию актера тогда повлияла не гражданская позиция.

"Я уверен, что мои дружеские и рабочие связи мгновенно восстановились бы, если бы произошло потепление отношений между странами. Сейчас я, к сожалению, по понятным причинам вынужден отказываться от предложений. Потому что у нас общество такое взвинченное, постоянно ищет врагов и никак не может найти, кого бы съесть. А оказаться в разряде врага, не сделав ничего плохого, и потом выслушивать какую-то чепуху в свой адрес мне не хотелось бы", — заявлял актер.

Уже в 2021 году Лаленков решил дать интервью предательнице Оксане Марченко для ее проекта "Паломница", прославлявшего российскую церковь. Беседа превратилась в некую "исповедь", ведь актер рассказал запроданке, что расстался с женой из-за злоупотребления алкоголем, более того, жил на две семьи.

Незадолго до 24 февраля 2022 года Дмитрий Лаленков опубликовал пост с флагами Украины и РФ, в описании к которому отметил, что "война сейчас точно никому не нужна". Однако уже после начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей Родины артист изменил риторику, публиковал посты о родной Луганщине и занимался волонтерской деятельностью.

Тогда Ирма Витовская-Ванца прокомментировала позицию коллеги в интервью OBOZ.UA так: "Дима был воспитан в таком духе — русская литература, театр русской драмы, в повседневной жизни — он был полностью русскоязычным человеком. Я с интересом наблюдаю за ним в соцсетях – как он открывает для себя Украину. Постепенно погружается, насколько может это принять. А вот вторжение уже сделало его абсолютно украинцем. К слову, он никогда не был украинофобом. Просто были некоторые вещи, в которые он верил, и хорошо, что сейчас отвергает".

Однако уже в 2023 году Дмитрий Лаленков вызвал скандал своим постом в поддержку УПЦ Московского патриархата, которая не признает агрессию РФ. После того как депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией и ее пропагандистскими нарративами, актер эмоционально отметил, что "во время войны церковь не трогал даже Сталин".

"Даже кровавый Сталин на время войны свои когти от церкви убрал и открыл храмы для верующих, духовенства и молитв, для покаяния и причастия, и запретил своему режиму лезть в церковные дела! А вы?! Каждый, кто оскорбит мечеть, церковь, синагогу или храм, почувствует гнев Божий, увидит свой скорый печальный конец! Господа победить невозможно!", – заявил звезда сериала "Леся+Рома".

Позже он опубликовал пост на русском языке, в котором назвал депутатов "ленинами", которые "не будут жить вечно", в отличие от церкви.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ирма Витовская раскрыла разницу между украинцами на родине и в эмиграции и сравнила беженцев с "рыбками в аквариуме".

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