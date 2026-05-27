Ирма Витовская раскрыла разницу между украинцами дома и в эмиграции и сравнила беженцев с 'рыбками в аквариуме'

Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская-Ванца рассказала, что во время гастролей со спектаклями по разным городам мира заметила разницу между украинцами, которые после 24 февраля 2022 года остались на Родине, и теми, кто оказался в эмиграции. По словам актрисы, наши сограждане имеют разное восприятие реалий войны, ведь пережили противоположный опыт. Так, например, украинцы дома уже адаптировались к вражеским обстрелам и даже со смехом вспоминают первые дни полномасштабного вторжения, тогда как беженцев "вырвали" из привычной среды, поэтому они будто "рыбки в аквариуме".

В частности, как подчеркнула актриса, у каждого человека возникли свои причины покинуть родную страну, поэтому не стоит считать, что все они оторваны от реалий нынешней жизни в Украине. Об этом актриса заговорила в проекте "Стандарты кухонно-диванной экспертизы".

"Есть разные случаи. Например, был у меня один мужчина, который воевал. Он ранен, имеет протез, поэтому выехал объединился с семьей. Это одна эмоция. Другая – это когда мужчина выехал в 22-м по делам, война его застала там, поэтому он не возвращался. Я понимаю, что ему даже неудобно подойти ко мне, потому что есть ощущение внутренней вины. И он пытается отдать самые большие суммы. Если женщины имеют в Украине семьи, или у них служат мужья, они, в целом, не оторваны. Они в контексте", – высказалась знаменитость.

Учитывая такие обстоятельства, по словам Ирмы Витовской, эмоции у украинцев дома и в эмиграции вызывают кардинально разные темы, которые она поднимает в спектаклях. В одну из сцен актриса вложила личные чувства, которые пережила в 2022 году, когда приехала в Италию для презентации фильма, где снялась еще в 2020-м. Тогда звезда наблюдала за спокойной жизнью иностранцев и почувствовала, будто находится за стеклом аквариума.

"Мы пошли на набережную, это был выходной день. Люди бегали, фотографировались, смеялись, все пили, играла музыка. А я смотрела на это как из аквариума. Я была рыбкой, которая находится в аквариуме. Мне очень хотелось, чтобы меня оставили в покое. То есть взгляд человека, вырванного с войны, на другой мир", – вспомнила артистка.

По словам Ирмы Витовской, сцена с подобными эмоциями касается глубины души украинцев, которые вынуждены жить за пределами родной страны и остаются "рыбками в аквариуме". Они четко осознают, что не выезжали бы за границу, если бы не война, но иностранцы иногда имеют другое мнение.

А вот для украинцев, которые остались дома, не очень понятна эта сцена. Как отметила Витовская, для них значительно ближе тема сбивания вражеских дронов, жизни в условиях постоянных блэкаутов или же ироничные постановки о первых днях войны.

"Я не думаю, что в 23-м году я бы смогла так троллить себя и нас всех "зеленых", которые учились жить в новых обстоятельствах. Ну, свет выключали, дроны были. Было много вещей, которые абсолютно неадекватны. Но сейчас мы смеемся", – рассказала звезда.

Напомним, что в 2022 году Ирма Витовская откровенно говорила, что не собирается уезжать из Украины. Она осталась в родном Ивано-Франковске, где занималась волонтерством: собирала деньги для ВСУ, помогала переселенцам находить жилье как в Украине, так и за рубежом, а также играла спектакли для переселенцев.

