Искусственный интеллект сделал прогноз на победителя Евровидения 2025: мнение чата GPT и Grok разделилось

Незадолго до Евровидения 2025 сразу две популярные системы искусственного интеллекта – ChatGPT (разработка компании OpenAI) и Grok (создан xAI, компанией Илона Маска) – представили собственные прогнозы по поводу вероятного победителя конкурса. Аналитика охватывает данные о популярности участников, особенностях выступлений, политическом контексте и исторических результатах стран-участниц.

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По запросу редакции OBOZ.UA обе модели проанализировали рейтинги букмекеров, тематику песен, присутствие исполнителей на цифровых платформах и влияние внешнеполитических факторов на зрительское голосование. Несмотря на использование подобных источников и критериев, результаты прогнозов оказались разными. ChatGPT назвал фаворитом Австрию, в то время как Grok сделал ставку на Швецию. В обеих версиях высоко оценены шансы Украины, Франции, Израиля и Нидерландов.

ChatGPT: главный претендент – Швеция

Искусственный интеллект ChatGPT назвал главным фаворитом Швецию. Группа KAJ, по оценкам модели, показывает высокие показатели популярности благодаря вирусному ностальгически-сатирическому треку. В прогнозе также отмечен Израиль, чей номер, построенный на теме надежды и обновления, эмоционально резонирует с текущими событиями. Украина, традиционно демонстрирующая высокий уровень подготовки, имеет все шансы оказаться в первой тройке.

В прогнозе ChatGPT также фигурирует Австрия, однако модель не считает ее победу гарантированной из-за риска недостаточного эмоционального контраста по сравнению с другими конкурсантами.

В заключении, топ-5 по версии ChatGPT:

Швеция (KAJ). Израиль (Yuval Raphael). Украина (Ziferblat). Австрия (JJ). Италия (Lucio Corsi).

Grok: фаворитом является Австрия

Модель Grok назвала победителем Австрию с композицией Wasted Love в исполнении певца JJ. По мнению ИИ, эмоциональная баллада имеет высокий потенциал для резонанса со зрителями и жюри. Отсутствие острого политического подтекста в песне, по мнению модели, может сыграть в пользу исполнителя. В то же время Швеция, несмотря на лидерство на онлайн-платформах, рискует потерять часть голосов из-за юмористического подхода, а Израиль – из-за сопроводительных протестов.

Топ-5 по версии Grok:

Австрия (JJ) – сильная баллада, поддержка жюри. Швеция (KAJ) – вирусный потенциал, но риск из-за юмора. Украина (Ziferblat) – эмоциональный месседж и поддержка зрителей. Франция (Луан) – качественное выступление, привлекательное для жюри. Нидерланды (Claude) – потенциал для неожиданности, как в 2019 году.

Ранее OBOZ.UA писал о ставках букмекеров, пройдет ли группа Ziferblat в финал Евровидения 2025. Конкурс приближается, и букмекерские конторы уже начали делать первые прогнозы по результатам полуфиналов.

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