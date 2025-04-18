Искусственный интеллект сделал прогноз на победителя Евровидения 2025: мнение чата GPT и Grok разделилось
Незадолго до Евровидения 2025 сразу две популярные системы искусственного интеллекта – ChatGPT (разработка компании OpenAI) и Grok (создан xAI, компанией Илона Маска) – представили собственные прогнозы по поводу вероятного победителя конкурса. Аналитика охватывает данные о популярности участников, особенностях выступлений, политическом контексте и исторических результатах стран-участниц.
По запросу редакции OBOZ.UA обе модели проанализировали рейтинги букмекеров, тематику песен, присутствие исполнителей на цифровых платформах и влияние внешнеполитических факторов на зрительское голосование. Несмотря на использование подобных источников и критериев, результаты прогнозов оказались разными. ChatGPT назвал фаворитом Австрию, в то время как Grok сделал ставку на Швецию. В обеих версиях высоко оценены шансы Украины, Франции, Израиля и Нидерландов.
ChatGPT: главный претендент – Швеция
Искусственный интеллект ChatGPT назвал главным фаворитом Швецию. Группа KAJ, по оценкам модели, показывает высокие показатели популярности благодаря вирусному ностальгически-сатирическому треку. В прогнозе также отмечен Израиль, чей номер, построенный на теме надежды и обновления, эмоционально резонирует с текущими событиями. Украина, традиционно демонстрирующая высокий уровень подготовки, имеет все шансы оказаться в первой тройке.
В прогнозе ChatGPT также фигурирует Австрия, однако модель не считает ее победу гарантированной из-за риска недостаточного эмоционального контраста по сравнению с другими конкурсантами.
В заключении, топ-5 по версии ChatGPT:
- Швеция (KAJ).
- Израиль (Yuval Raphael).
- Украина (Ziferblat).
- Австрия (JJ).
- Италия (Lucio Corsi).
Grok: фаворитом является Австрия
Модель Grok назвала победителем Австрию с композицией Wasted Love в исполнении певца JJ. По мнению ИИ, эмоциональная баллада имеет высокий потенциал для резонанса со зрителями и жюри. Отсутствие острого политического подтекста в песне, по мнению модели, может сыграть в пользу исполнителя. В то же время Швеция, несмотря на лидерство на онлайн-платформах, рискует потерять часть голосов из-за юмористического подхода, а Израиль – из-за сопроводительных протестов.
Топ-5 по версии Grok:
- Австрия (JJ) – сильная баллада, поддержка жюри.
- Швеция (KAJ) – вирусный потенциал, но риск из-за юмора.
- Украина (Ziferblat) – эмоциональный месседж и поддержка зрителей.
- Франция (Луан) – качественное выступление, привлекательное для жюри.
- Нидерланды (Claude) – потенциал для неожиданности, как в 2019 году.
Ранее OBOZ.UA писал о ставках букмекеров, пройдет ли группа Ziferblat в финал Евровидения 2025. Конкурс приближается, и букмекерские конторы уже начали делать первые прогнозы по результатам полуфиналов.
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