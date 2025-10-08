Ирму Витовскую прооперировали: актриса сделала первое заявление о своем диагнозе после наркоза

Украинская актриса Ирма Витовская-Ванца рассказала поклонникам, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Звезда проекта "БожеВільні" перенесла операцию, а теперь восстанавливается после наркоза.

Сейчас артистка решила не раскрывать свой диагноз, однако обратилась к подписчикам с важным призывом: вовремя обращаться к врачам. Соответствующий пост она обнародовала на личной странице в Facebook.

"Вышла из наркоза и слава Богу. Друзья, планово проходите все обследования. В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться, на начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль", – отметила актриса.

По словам Ирмы Витовской, существует немало болезней, которые до последнего остаются бессимптомными. Поэтому необходимо постоянно мониторить состояние своего организма, чтобы вовремя выявить недуг и избежать ужасных последствий. Как отметила актриса, особенно важно регулярно обследоваться у врачей в наше сложное время, ведь постоянный стресс отнюдь не улучшает здоровье.

Узнав о том, что Ирму Витовскую прооперировали, пользователи сети начали сразу желать ей сил и скорейшего выздоровления:

"Здоровья, удивительная и драгоценная! Божьей милости!".

"Ирма, обнимаю, моя хорошая! Выздоравливай поскорее".

"Госпожа Ирма, берегите себя! Вы нужны Украине. Это искренне и без пафоса".

"Самые лучшие и самые искренние пожелания, чтобы все было хорошо. Сил!".

"Ирмочка! Выздоравливай, восстанавливайся и дальше радуйся жизни! Обнимаю крепко!".

