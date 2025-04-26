'Мы это так не оставим': Ирина Федишин стала жертвой мошенников, которые от ее имени вымогают деньги у военных

Украинская певица Ирина Федишин рассказала, что с ней случился неприятный инцидент. 38-летняя артистка стала жертвой мошенников, которые, прикрываясь представителями ее благотворительного фонда, звонят бойцам ВСУ и требуют деньги за переданные авто.

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Исполнительница подчеркнула, что всю помощь нашим защитникам оказывает абсолютно бесплатно и призвала военных не вести слова преступников. Соответствующий пост она обнародовала на личной странице в Instagram.

"Мошенники звонят нашим защитникам, обещают им машины, а потом требуют деньги за эти машины, топливо и другие услуги. Хочу подчеркнуть, что благотворительный фонд Ирины Федишин никогда не требует никаких средств от военных. Все 368 машин мы отдали нашим защитникам абсолютно бесплатно и лично в руки, без всяких посредников", – отметила исполнительница.

Ирина Федишин обратилась к военным с призывом обращаться в правоохранительные органы в случае, если с ними свяжутся преступники. Со своей стороны артистка пообещала, что сделает все возможное, чтобы наказать виновных.

"Конечно, мы это так не оставим, потому что это касается святого – помощи военным. Те, кто занимаются такими махинациями, будут за это отвечать", – подытожила звезда.

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