Ирина Билык со сцены призналась в любви младшему на 28 лет певцу: как он отреагировал. Видео

7 апреля во дворце "Украина" отгремел юбилейный концерт Ирины Билык по случаю ее 55-летия. На мероприятии присутствовал 27-летний артист Melovin, которому звезда вечера призналась в любви прямо со сцены.

Видео дня

Младший коллега народной артистки Украины подарил ей большой букет красных роз в конце выступления, поэтому она решила сказать ему несколько приятных слов. Соответствующее видео Melovin обнародовал на своей странице в Instagram.

"Мел! А я смотрю, о Господи, какая красота сидит в зале. Ты очень талантлив. И я благодарю тебя за твою любовь. Я знаю, ты говорил мне, что очень любишь. Я тоже тебя очень люблю", – сказала звезда.

Со своей стороны Melovin отметил, что Ирина Билык – фантастическая артистка с сильной энергией. Он пожелал ей долгих лет жизни и достижения новых вершин.

"Ирина Билык фантастическая. Какая энергетика, какая любовь к народу, к своему слушателю. И это так взаимно! Искусно тонкая и хрупкая, но в то же время сильная и пьянка. Многих лет! Новых свершений и любви!" – отметил артист.

Стоит отметить, что в начале марта Ирина Билык начала юбилейный тур по городам Украины по случаю своего 55-летия. День рождения звезда отпраздновала 6 апреля, и именно тогда должен был состояться ее концерт во дворце "Украина", однако артистка перенесла мероприятие. Такое решение она приняла из-за того, что именно в эту дату был объявлен День траура по погибшим в Кривом Роге. 4 апреля Россия нанесла ракетный удар по городу, что забрал жизни 19 человек.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети уплыло архивное видео 1991 года с Ириной Билык.

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