Короткая стрижка, длинный плащ и украинский язык в 1991 году: архивное видео с Ириной Билык уплыло в сети

В сети всплыло архивное видео с народной артисткой Украины Ириной Билык 34-летней давности. В далеком 1991 году, когда наша страна стала независимой, певица давала интервью журналистам о своих творческих планах и предстала перед камерой в кардинально ином образе, чем мы привыкли видеть сегодня.

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Так, например, вместо длинных белокурых волос знаменитость имела короткую стрижку, а ее стиль одежды с годами стал совсем другим. Запись с исполнительницей появилась на Facebook-странице "Суспільного".

В тот период Ирине Билык сделали довольно выгодное предложение по работе из Франции, поэтому она размышляла, решится ли покинуть Родину. Она признавалась, что не хочет уезжать из Украины, потому что ей сложно прощаться с родным государством и людьми. Тогда звезда общалась с журналистами на чистом соловьином.

Для интервью Ирина Билык выбрала стильный образ, где соединила длинный черный плащ, темные брюки, разноцветный шарф и туфли на каблуке. Она сделала лёгкий макияж, акцентным элементом которого стала розовая помада.

Под архивным видео со звездой появилось немало комментариев. Некоторые пользователи сети признались, что после просмотра почувствовали ностальгию по тем временам и прежнему творчеству артистки:

"В те времена украиноязычные песни Ирины Билык – это был прорыв. Концертные залы переполнены, ажиотаж был тогда безумным, и "за поребриком" тоже это видели и не нравилось им то, что имеем свой собственный крутой контент".

"Ирина Билык была невероятна. И в начале, в середине 90-х ее украиноязычные песни были прорывом".

"Я ее не узнала".

"А она выглядит не хуже, чем Уитни Хьюстон или другие американские певицы того времени".

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