Джастин Тимберлейк отменил концерт за несколько часов до начала из-за серьезной болезни

Американский певец Джастин Тимберлейк был вынужден отменить завершающее выступление в своем мировом туре The Forget Tomorrow, который должен был состояться в четверг, 27 февраля, в Колумбусе. За несколько часов до концерта 44-летний артист вышел на связь с фанатами и отметил: не сможет встретиться с ними из-за гриппа.

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Об этом знаменитость сообщил на личной странице в Instagram. Он был сильно расстроен из-за того, что не сможет спеть для своей поклонников.

"Друзья, у меня разбито сердце. Я должен отменить свое выступление. Я пришел на саундчек, лечась от гриппа, но болезнь победила. Меня убивает то, что я разочаровываю вас и мою команду, которая так тяжело работала, чтобы это шоу состоялось. Хочу вас заверить, что вы получите возмещение за билеты. Я вас всех люблю", – написал исполнитель.

Любители творчества Джастина Тимберлейка с пониманием отнеслись к отмене музыкальных шоу и пожелали кумиру быстрого выздоровления:

"Береги себя, Джастин. Я знаю, что твое сердце разбито тем, что тур закончился таким образом. Мы очень любим тебя, никогда не забывай об этом".

"И это же последнее шоу. Какая досада! Мы любим тебя! Выздоравливай! Этот грипп – не шутка".

"Выздоравливай скорее. Спасибо за невероятный и незабываемый тур. Мы тебя очень любим".

Стоит отметить, что мировой тур знаменитости The Forget Tomorrow начался 29 апреля 2024 года в Ванкувере (Канада). Проблемы со здоровьем Тимберлейка уже приводили к определенным проблемам с выступлениями в рамках масштабного мероприятия. Певцу приходилось переносить несколько концертов, которые должны были состояться осенью, на начало декабря, ведь ему диагностировали бронхит и ларингит.

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