Ирина Билык показала редкое видео с 10-летним сыном Табризом, которого выносила суррогатная мать: как он изменился

Певица Ирина Билык, которая редко делится подробностями личной жизни, порадовала поклонников редкими снимками с младшим сыном Табризом. Артистка показала, как вместе с 10-летним мальчиком отправилась на мастер-класс по гончарному делу.

Видео дня

Видео с ним появилось в Instagram певицы. В последнее время мальчик почти не появлялся в ее соцсетях.

В ролике Билык и Табриз в фартуках учатся работать с глиной под руководством мастера. Певица внимательно наблюдает за его работой и не скрывает теплой улыбки. Видно, что мальчик с интересом осваивал новое ремесло.

В результате ему удалось сделать пиалу своими руками.

Публикацию артистка сопроводила философским вопросом к своим поклонникам: "Что ребенок запомнит больше: дорогие подарки или такие простые моменты, проведенные вместе?"

В комментариях пользователи засыпали комплиментами ее сына и саму Ирину Билык. Под постом появились десятки теплых слов:

"Николаевна! Вы невероятная".

"Какой очаровательный, милый мальчик. Ирина Николаевна, как всегда на высоте".

"Ирина с такой нежностью смотрит на сына. Очаровательная женщина, талантливый человек, любящая мамочка".

"У тебя очень классные дети".

"Какой красивый мальчик. Ирина, вы невероятная мама".

"Время, проведенное с детьми, – бесценно".

Раньше Билык гораздо чаще показывала сына в своем Instagram, но в последнее время публикации с мальчиком стали большой редкостью. Зато артистка все чаще делится моментами из своей концертной и творческой деятельности.

За последние годы Табриз заметно изменился. Мальчик подрос, у него темные волосы почти до плеч, и его черты лица все больше приобретают подростковый облик.

Напомним, Табриз родился в 2015 году от суррогатной матери. Его отцом является российский фотограф Аслан Ахмадов, который был первым официальным мужем Ирины Билык. После начала полномасштабной войны он остался работать в России, а впоследствии певица сообщила о прекращении их отношений.

Помимо Табриза, у Билик есть старший сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука. Он живет в Испании, занимается музыкой и открыто поддерживает Украину, участвуя в проукраинских акциях и сборах средств в помощь украинцам.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Андрей Фединчик рассказал о проблемах сына от Натальи Денисенко в школе и о том, почему его попросили выйти из класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!