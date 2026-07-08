"Иногда шокирует". Андрей Фединчик рассказал о проблемах сына в школе и о том, почему его попросили выйти из класса

Актер Андрей Фединчик, который после развода с актрисой Натальей Денисенко участвует в воспитании их общего сына, рассказал о школьной жизни мальчика. По словам артиста, восьмилетний Андрей хорошо учится, однако иногда из-за чрезмерной энергичности у него возникают проблемы с поведением, из-за чего его даже отстраняли от уроков.

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Об этом Фединчик рассказал в комментарии РБК. Актер отметил, что сын успешно закончил второй класс. В то же время признался, что мальчик очень быстро взрослеет, а изменения в его характере порой удивляют даже отца.

"Он неплохо учится, и пусть так будет и дальше. Есть определенные проблемы с поведением, но это тоже нормально для мальчика. И это, конечно, иногда шокирует. Проходит неделя, а у него такой резкий скачок, что он меняется очень кардинально. И ты смотришь и думаешь: ой, как быстро летит время", – поделился Фединчик.

Артист не скрывает, что сын бывает настоящим озорником. По его словам, администрация школы не вызывала его на серьезные беседы, однако об отдельных случаях сообщала. В частности, мальчика иногда просили покинуть класс из-за поведения.

"Ну, в школу не вызывали, но сообщали о том, что его иногда даже отстраняли от урока", – сказал актер.

Фединчик объяснил, что не наказывает сына, а пытается спокойно объяснять ему, как вести себя во время занятий. По его мнению, причина такого поведения заключается в большом количестве детской энергии, которую нужно правильно направлять.

"Конечно, я ему объясняю. Я понимаю, что это детская энергия, которую нужно куда-то направлять. Я просто объясняю, что нужно делать это на перемене, а не во время урока, потому что он мешает не только себе, но и другим детям. Он это понимает", – отметил артист.

Во время беседы Фединчик также кратко коснулся личной жизни. На вопрос, получает ли он сейчас знаки внимания от женщин после развода, актер ответил, что такие сообщения время от времени поступают, однако новых отношений он пока не планирует.

Напомним, брак Андрея Фединчика и Натальи Денисенко был официально расторгнут в мае 2025 года. Несмотря на непростые отношения после развода, оба неоднократно подчеркивали, что остаются ответственными родителями общего сына. По словам Денисенко, бывший муж почти ежедневно видится с мальчиком, отводит его в школу и проводит с ним много времени.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сын и бывший муж Натальи Денисенко отреагировали на ее помолвку через год после развода.

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