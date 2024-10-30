Инсайдеры заявили, что Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку: месяц назад он публично клялся всегда быть вместе

Голливудский актер Ченнинг Татум и его невеста Зои Кравиц, актриса и дочь музыканта Ленни Кравица, разорвали отношения после трех лет вместе, говорят инсайдеры. Еще в прошлом месяце знаменитость призналась в вечной любви своей избраннице.

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"Спасибо, что нашла меня и увидела. Я с тобой навсегда. Мы с тобой спина к спине против всего этого", – писал Татум на своей Instagram-странице, благодаря режиссеру за ее фильм "Моргни дважды", где звезда исполнил главную мужскую роль. Однако в последние недели 35-летнюю Кравиц видели без кольца, в частности, на недавней прогулке с актрисой Шейлин Вудли, пишет People. Пока знаменитости не комментировали резонансые новости.

"Искусство – это наш язык любви", – говорила Зои после премьеры фильма в августе 2024 года, когда ее спросили о сотрудничестве с женихом. – Я думаю, что это то, что мы любим, и мы любим говорить об этом, переживать это и поддерживать друг друга".

Впервые о романе актеров заговорили в 2021 году, когда их сфотографировали на велопрогулке по Нью-Йорку. Впоследствии дуэт увидели вместе в одном из кафе города. Пара, вероятно, сошлась после развода Кравиц с ее бывшим мужем Карлом Глусманом, состоявшемся в январе того года. Однако представители звезд некоторое время отрицали слухи, утверждая, что Ченнинг и Зои работают над общим проектом – дебютным фильмом Кравиц в роли режиссера, получившего название Pussy Island.

Через месяц их заметили на Met Gala, а на Хэллоуин Татум официально объявил об отношениях в Instagram, поделившись снимком, на котором они из Кравиц в костюмах пары из фильма Мартина Скорсезе 1976 года "Таксист". А в прошлом году актер сделал предложение любимой.

Несмотря на то, что знаменитости неохотно делились подробностями совместной жизни, предпочитая конфиденциальность, Татум все же не сдерживал эмоций, когда речь заходила об избраннице. На премьере фильма "Увези меня на Луну" он признался, что во время сотрудничества влюбленные заметили, настолько совпадают их взгляды на жизнь. "Наши отношения будто родились внутри творческого процесса. Это то, что объединило нас и заставило почувствовать, что мы очень похожи, что мы любим одинаковые вещи в жизни, что мы вообще любим жизнь", – сказал Ченниг.

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