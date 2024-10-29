Анджелина Джоли назвала причину, почему ее дети никогда не станут актерами

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась – не ожидает, что карьера ее детей будет связана с актерством. Звезда делит 23-летнего Мэддокса, 20-летнего Пакса, 19-летнюю Захару, 18-летнюю Шайло и 16-летних близнецов Вивьен и Нокса с бывшим мужем Брэдом Питтом.

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"Нет, я думаю, что они особенно застенчивые, очень закрытые люди, – сказала Джоли в интервью E! News на премьере своего нового фильма "Мария" в Лос-Анджелесе 27 октября. – Они хотят сохранить приватность". Несмотря на это, дети оскароносной актрисы все же заинтересованы в кинематографе. Мэддокс и Пакс работали над байопиком об оперной певице Марии Каллас, где главную роль сыграла их мать.

"Мед и Пакс работали над этим фильмом в качестве ассистентов режиссера, – рассказала знаменитость в интервью The Hollywood Reporter в августе. – Они делали это уже несколько раз, и я думаю, что это хорошо для них". Она добавила, что Пакс специализируется на стоп-кадрах, поэтому режиссер картины Пабло Ларраина пригласил его к сотрудничеству.

Присутствие близких людей на съемочной площадке для такой эмоционально сложной роли в конечном счете помогло Анджелине во время съемок. "У меня никогда не было съемочной площадки, где моей семье не разрешалось бы присутствовать, – объяснила звезда. – Для меня очень многое означало, что мои мальчики были со мной на "Марии". Когда мне было очень тяжело, они приходили и просто обнимали меня или угощали чашкой чая".

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