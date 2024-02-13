Коллекторы угрожали забрать квартиру: Виталина Библив призналась, почему после 2014 года была вынуждена сниматься в российских фильмах

Украинская легендарная актриса Виталина Библив накануне Глобального экономического кризиса в 2008 году проживала свой творческий подъем так, что на радостях приобрела дорогую квартиру в кредит. Но она не знала, что вскоре все ее мечты рухнут, а кредит придется выплачивать более 11 лет. Чтобы избавиться от коллекторов, актриса даже зарабатывала деньги, сотрудничая с россиянами.

Из-за нехватки актерской работы Библив пришлось соглашаться на российские проекты, которые снимали в Украине, рассказала она в интервью Алине Доротюк. В 2015 году банк, в котором звезда "Женского врача" и "Домик на счастье" брала кредит в долларах, ликвидировали, но коллекторы не покидали ее семью и требовали полной выплаты.

"В 2008 году, золотые годы, когда доллар был по 4,5 гривни, у меня съемочный день по 500 долларов и я такая вся [крутая]. И я решаю взять квартиру в кредит долларовый, в банке "Надра". Сколько в месяц? 1042 доллара? Ерунда, три съемочных дня. И тут кризис 2008 года: доллар по 8-9-12-25-27 гривен... Мама! Работы нет, ничего нет..." - рассказала актриса.

Тогда Библив пришлось проситься на съемки в любые массовочные сцены, за которые платили копейки. Ценник за ее работу уменьшился в 10 раз: с 500 на 50 долларов.

"И началось: возьмите меня, пожалуйста, в массовку. Ну куда, ты же уже в "Соседях" снимаешься. Пожалуйста, возьмите меня в массовку? Сколько там, 450 гривен [50 долларов]? Я согласна, потому что я еще квартиру снимаю. И меня снимали в массовке. Я тоже благодарю этих людей, которые не отказывали. Ночью я в массовочных сценах где-то снимаюсь, днем на детских Днях рождениях..." – вспомнила звезда.

Участие в российских кинолентах после 2014 года для актрисы было вынужденным из-за условий, в которых она оказалась в то время. Кредит все еще приходилось выплачивать, а украинских проектов было мало.

"Да, я снималась после 2014 года в российских проектах, потому что мое государство поставило меня в такие условия, чтобы сниматься в российских фильмах, чтобы зарабатывать деньги для выплачивания кредита. Украинский кинематограф мне не предлагал никакой работы. То есть государство требует от меня денег, в развалившемся банке. Коллекторы стучали днями и ночами, говорили, что они заберут квартиру, а я в нее уже вложила, поэтому я снималась в проектах общих российско-украинских", – пояснила она.

Впрочем, актриса отметила, что никогда не ездила ради съемок в Россию. На выплату кредита ушло более 11 лет и только относительно недавно звезда смогла закрыть это надоедливое дело.

"Я никогда не снималась в России и никогда не снималась в Москве, но я работала в российско-украинских проектах, и это факт. Но когда я закрыла этот кредит, я перестала сниматься в российско-украинских проектах. В октябре или 2019 или 2020 года", – рассказала Библив.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Женского врача" Виталина Библив имеет родственников и знакомых из России. С началом полномасштабного вторжения большинство из них поддерживают политику Владимира Путина, а кровавые события в Буче называют "постановкой".

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