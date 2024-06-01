Парикмахер принцессы Дианы раскрыл семейный секрет, почему принц Уильям обожал стричься в детстве

Парикмахер принцессы Дианы Ричард Далтон поделился воспоминаниями о том, что в детстве принц Уильяма очень любил стричься. Однако эта любовь родилась неспроста.

Бывший парикмахер королевской семьи признался, что каждая стрижка маленького Уильяма сопровождалась одной особой привилегией. Об этом пишет издание People.

Выступая на открытии панели Styling Princess Diana в Fotografiska в Нью-Йорке Ричард Далтон признался, что принц Уильям каждый раз с радостью ждал его прихода. И даже сам ставил стул на журнальный столик в ожидании парикмахера.

Ведь во время стрижки юному принцу разрешали смотреть дополнительное телевидение. Пока Ричард работал, Уильям наслаждался просмотром любимых телепередач.

Далтон стриг принцев до 1991 года, когда принцу Уильяму исполнилось 9 лет, а принцу Гарри – 7. "Они оба были очень милыми", – добавил Далтон.

Однако больше внимания королевский парикмахер уделял волосам принцессы Уэльской. Далтон познакомился с леди Дианой Спенсер, когда ей было 17, и более десяти лет занимался ее прической. Стилист подчеркнул, что Диана "очень ему доверяла".

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