Стало известно, почему принц Уильям никогда не носит обручальное кольцо, хотя Кейт Миддлтон свое не снимает

Обычно обручальные кольца носят оба партнера, как символ своей любви и верности, но герцог Уэльский Уильям сознательно игнорирует эту традицию уже более 10 лет. Несмотря на то, что жена принца Кейт Миддлтон очень бережно относится к своему кольцу, ее муж всегда выходит в свет без каких-либо украшений.

Из-за этого после свадьбы герцогов в 2011 году в сети распускали слухи об их проблемах в браке. Однако, как пишет The Mirror, дело не в чувствах, а лишь в личном вкусе Уильяма.

За месяц до свадебной церемонии Сент-Джеймсский дворец подтвердил, что Уильяму не будут вручать кольцо в Вестминстерском аббатстве. Все дело в том, что принц не любит носить на себе украшения и считает это некомфортным.

Один из инсайдеров сказал СМИ: "Он не любит украшения. Он никогда их не носил. Он решил, что не хочет носить их и сейчас. Все зависит от личных предпочтений".

В то же время Уильям охотно приобщился к созданию кольца для своей жены Кейт. Как пишет издание, они вдвоем придумывали дизайн и вкладывали в украшение символизм.

"Кэтрин наденет обручальное кольцо, сделанное из куска валлийского золота, принадлежащего королевской семье. Они оба приложили руку к дизайну",–- рассказал тогда источник.

Кстати, с этим кольцом связан недавний скандал. Как известно, герцогиня лечится от рака, о чем сообщила подданным, записав видео в саду. Внимательные пользователи разглядели, что с пальца принцессы исчезает кольцо, поэтому обвинили дворец в использовании ИИ.

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