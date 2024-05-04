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Стало известно, почему принц Уильям никогда не носит обручальное кольцо, хотя Кейт Миддлтон свое не снимает

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
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Стало известно, почему принц Уильям никогда не носит обручальное кольцо, хотя Кейт Миддлтон свое не снимает

Обычно обручальные кольца носят оба партнера, как символ своей любви и верности, но герцог Уэльский Уильям сознательно игнорирует эту традицию уже более 10 лет. Несмотря на то, что жена принца Кейт Миддлтон очень бережно относится к своему кольцу, ее муж всегда выходит в свет без каких-либо украшений.

Из-за этого после свадьбы герцогов в 2011 году в сети распускали слухи об их проблемах в браке. Однако, как пишет The Mirror, дело не в чувствах, а лишь в личном вкусе Уильяма.

За месяц до свадебной церемонии Сент-Джеймсский дворец подтвердил, что Уильяму не будут вручать кольцо в Вестминстерском аббатстве. Все дело в том, что принц не любит носить на себе украшения и считает это некомфортным.

Стало известно, почему принц Уильям никогда не носит обручальное кольцо, хотя Кейт Миддлтон свое не снимает

Один из инсайдеров сказал СМИ: "Он не любит украшения. Он никогда их не носил. Он решил, что не хочет носить их и сейчас. Все зависит от личных предпочтений".

В то же время Уильям охотно приобщился к созданию кольца для своей жены Кейт. Как пишет издание, они вдвоем придумывали дизайн и вкладывали в украшение символизм.

Стало известно, почему принц Уильям никогда не носит обручальное кольцо, хотя Кейт Миддлтон свое не снимает

"Кэтрин наденет обручальное кольцо, сделанное из куска валлийского золота, принадлежащего королевской семье. Они оба приложили руку к дизайну",–- рассказал тогда источник.

Стало известно, почему принц Уильям никогда не носит обручальное кольцо, хотя Кейт Миддлтон свое не снимает

Кстати, с этим кольцом связан недавний скандал. Как известно, герцогиня лечится от рака, о чем сообщила подданным, записав видео в саду. Внимательные пользователи разглядели, что с пальца принцессы исчезает кольцо, поэтому обвинили дворец в использовании ИИ.

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