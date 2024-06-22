Илон Маск стал отцом в 12-й раз, но скрыл это событие: журналисты узнали детали и имя матери

Основатель компаний Space X и Tesla, владелец соцсети X, ранее называвшейся Twitter, Илон Маск стал отцом в 12-й раз. Как выяснили журналисты, наследника или наследницу ему родила топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис.

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Пара скрыла радостное событие, поэтому о двенадцатом ребенке миллиардера раньше не было известно. Однако Bloomberg выяснил, что бизнесмен снова стал отцом.

"Он является отцом по меньшей мере 12 детей. Шесть из них родились за последние пять лет – трое с певицей Граймс и трое с Шивон Зилис, в том числе один ребенок, о котором до сих пор не было известно", – рассказали журналисты.

О пополнении в семье Маска им на условиях анонимности сообщил инсайдер, близкий к семье миллиардера.

"Этот ребенок родился в начале этого года, по словам людей, знакомых с этим вопросом, обсуждающих его только на условиях анонимности. Зилис отказалась от комментариев, а Маск не ответил на запросы", – говорится в статье.

Имя и пол малыша пока не раскрывают. Не секрет, что Маск сторонник многодетности. Иногда он даже показывает своих наследников, но чаще отказывается обсуждать их жизнь.

Как писал OBOZ.UA, Маск имеет двух сыновей-близнецов, которых родила Шион Зилис. Одного из них зовут Азур, а другого – Страйдер. Больше о других наследниках предпринимателя от его предыдущих избранниц – читайте по ссылке.

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