Илон Маск снова стал отцом: сколько всего детей у миллиардера и почему их странные имена шокировали мир

Американский миллиардер, основатель компаний Space X и Tesla, владелец соцсети X, ранее называвшейся Twitter, Илон Маск имеет троих детей от бывшей жены – певицы Граймс. Ранее было известно только о двух наследниках предпринимателя от исполнительницы и еще 7 от других женщин.

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Родители не изменили традициям и дали сыну уникальное имя. Об этом стало известно после публикации рецензии на биографию Илона Маска, после чего миллиардер подтвердил информацию в своей соцсети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Третьего ребенка инженера и певицы назвали Techno Mechanicus (Техно Механикус). Пара до последнего скрывала, что воспитывает троих общих наследников.

Сколько детей в Маска и как их зовут

Впервые отцом миллиардер стал в 2002 году, но его первенец по имени Невада умер через 10 недель после рождения. В то время Маск был женат на писательнице Джастин Уилсон. Родители решили не рисковать во второй раз и прибегли к процедуре ЭКО. В 2004 году у них родились близнецы Гриффин и Ксавьер.

В 2022 году Ксавьер решил стать женщиной и оборвать все связи с отцом. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Через 2 года, в 2006-м, при помощи искусственного оплодотворения у супругов появилось еще три сына – Дамиан, Саксон и Кай. Общественности о них известно немногое.

С ростом популярности и успешным развитием бизнесов Илона Маска изменились и его взгляды на привычные имена. Уже в отношениях с певицей Граймс он шокировал мир, рассказывая о еще троих своих детях.

В 2020 году у влюбленных родился сын, которого назвали X Æ A-12, где X означает неизвестную переменную, Æ – из вымышленного эльфийского языка – "искусственный интеллект", а A-12 – отсылка к американскому самолету-разведчику. В паспорте его записали как "Экс Эш Эй-Твелв".

В 2021 году у изобретателя родилась единственная дочь, которую он тоже не пожалел. Девочке дали имя Экза Дарк Сайдерил. Здесь тоже не обошлось без терминов и эльфийского языка. Exa относится к суперкомпьютерному термину, Dark с английского означает "неизвестное" или "темное", а "Сайдерил" - это "эльфийское" написание Sidereal, означающее "настоящее время вселенной, пространственное время, а не наше земное время".

Относительно имени для "тайного" сына, официальной версии в сети до сих пор нет. После разоблачения в собственной соцсети Маск написал: "Tau Techno Mechanicus. Круг/Диаметр", что бы это ни значило. Кстати, сколько ему месяцев или лет тоже неизвестно.

Маск имеет еще двух сыновей-близнецов, которых родила его сотрудница Шивон Зилис. Одного из них зовут Азур, а другого Страйдер.

Ранее OBOZREVATEL подробнее писал о женщинах, которые были в жизни Илона Маска. В интервью изданию Rolling Stone он как-то говорил, что не может быть по-настоящему счастлив в одиночестве.

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