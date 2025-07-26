'Их больше не ценят': стало известно, почему Netflix отказался сотрудничать с Меган Маркл и принцем Гарри

В 2020 году, вскоре после того, как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей, супруги подписали эксклюзивный контракт с Netflix на 100 миллионов долларов, однако теперь стриминговый сервис решил не продлевать с ними соглашение. Кроме того, что их последние проекты оказались провальными, пара попала в немилость некоторых звезд.

Видео дня

Об этом заявил инсайдер, который работает в компании, в комментарии изданию Daily Mail. Он добавил, что люди уже устали от герцога и герцогини Сассекских.

"Никто в Голливуде их больше не ценит и не хочет быть рядом с ними, особенно с ней (Меган Маркл. – Ред.). Людям они надоели", – сказал источник, – "Интерес просто исчез. Они превратились из громкого звука в фоновый шум".

Netflix работал над запуском и продвижением собственной продукции Меган Маркл. Недавно она начала продавать розовое вино, которое должно было бы "передать атмосферу залитых солнцем моментов на свежем воздухе", однако не достигла успеха. Как отметил инсайдер, на алкогольный напиток нет большого спроса, поэтому его почти не покупают.

По словам источника, когда на сайте собственного бренда As Ever герцогиня Сассекская указывала, что за час были выкуплены все бутылки с вином, речь шла о "небольшой партии". Затем не было ажиотажа из-за напитка, поэтому Netflix пришли к выводу, что заключить прибыльную сделку с супермаркетом вряд ли удастся.

Проблема также заключается в том, что активность Меган Маркл в своих социальных сетях довольно нестабильна. Как пояснил инсайдер, сначала она публиковала много семейных фотографий в Instagram, однако затем исчезла почти на месяц.

"Многие звезды затихают и спокойно развивают свои бренды и капитал, но кажется, что Гарри и Меган еще больше сбились с пути. То, что соглашение с Netflix не будет продлено, будет иметь большое влияние на них, поскольку не остается большого количества вариантов тех, кто будет работать с ними", – отметил информатор.

В частности, не показало хороших результатов и лайф-стайл шоу герцогини Сассекской "С любовью Меган". За первую половину 2025 года проект не смог попасть даже в топ-300 программ на Netflix. Не лучше ситуация и с документальной работой принца Гарри "Polo", где он раскрывает свою страсть к спорту. Проект посмотрели всего 500 000 человек.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что женщина, которая пострадала из-за сериала Меган Маркл, пригрозила ей судом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!