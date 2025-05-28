Игорь Билозир умер 25 лет назад: кому досталось наследие легендарного композитора и какой мистикой окутано место его захоронения

28 мая 2000 года не стало Игоря Билозира – украинского композитора, артиста, чья музыка навсегда вошла в историю национальной культуры. Его убийство в центре Львова всколыхнуло страну и стало трагедией для целого поколения. Прошло 25 лет со дня его смерти, но его имя не забыто, а произведения продолжают жить. В то же время споры вокруг наследия Билозира не утихают и сегодня, а место его захоронения до сих пор вызывает разговоры о мистических знаках.

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OBOZ.UA подробнее расскажет о малоизвестных тропах памяти о композиторе. Еще незадолго до 70-летия со дня рождения артиста (24 марта) первая жена артиста – народная артистка Украины Оксана Билозир – заявила, что все авторские права на песни Игоря принадлежат их сыну Андрею. Но уже вскоре вторая жена композитора – Ольга Гошовская – опровергла эту информацию. По ее словам, и музыкальное, и имущественное наследство были официально разделены между несколькими наследниками еще много лет назад.

Как поделили наследство Игоря Билозира

Ольга Гошовская утверждает: после смерти композитора его львовская квартира была поделена так:

1/6 часть досталась матери Игоря – Марии Ивановне Билозир;

1/6 - Оксане Билозир (ныне – Гошовской);

4/6 - сыну Андрею.

Впоследствии мать композитора передала свою долю Ольге, чтобы она смогла приобрести отдельное жилье. В ответ Гошовская подарила 1/3 своей доли авторских прав на музыку Руслане Билозир – родной сестре композитора.

Что касается авторских прав, то, по словам Гошовской, они были распределены ровно между тремя наследниками:

сыном Андреем Билозиром;

сестрой Русланой Билозир;

племянницей Викторией Савчук (дочерью Русланы).

Гошовская вместе с сестрой и племянницей композитора поддерживают исполнение произведений Билозира в новых интерпретациях, считая это формой популяризации его творчества.

Также важно понимать, что часть песен Билозира написана в соавторстве с поэтами, поэтому авторские права разделяются. Например, в "Маминой светлице" 50% прав принадлежат Богдану Стельмаху, а остальные 50% – семье Билозира.

Мистика на Лычакове: необычная история захоронения композитора

Могила Игоря Билозира на Лычаковском кладбище во Львове стала не просто местом памяти, а источником мистических историй. По словам Оксаны Билозир в интервью "Главком", сестра композитора Руслана, когда искала место для захоронения, увидела на том месте сильный вихрь – это восприняли как знак свыше. Именно там и похоронили артиста.

Памятник из белого итальянского мрамора установили только через десять лет. До тех пор, пока была жива мать Игоря, она не позволяла вмешиваться в обустройство могилы. Территория была покрыта барвинком, стоял лишь деревянный крест.

Когда же Оксана Билозир вместе с сыном Андреем решили установить памятник, то выбрали образ ангела – символа украинской души. Однако и здесь не обошлось без мистики. По словам Оксаны, когда скульпторы заканчивали работу, на профиле ангела с правой стороны сам собой проступил рельефный портрет Игоря – чрезвычайно похожий, хотя и не был запланирован. Кроме того, она убеждена, что памятник имеет еще одну мистическую особенность: после дождя из глаз ангела, по ее словам, "долго капают слезы".

Ранее OBOZ.UA писал, за что убили Игоря Билозира, которому могло быть 70 лет. Его творчество стало неотъемлемой частью украинской музыкальной культуры, а песни – настоящими народными хитами. Однако жизнь маэстро оборвалась трагически в 2000 году, когда он стал жертвой жестокого нападения во Львове.

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