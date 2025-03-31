Вдова Игоря Билозира рассекретила, как родные поделили наследие композитора и кому принадлежат авторские права

Споры вокруг наследия выдающегося украинского композитора Игоря Билозира, которому 24 марта могло бы исполниться 70 лет, не утихают даже спустя более двух десятилетий после его трагической гибели. Недавно первая жена композитора, народная артистка Украины Оксана Билозир, заявила, что все авторские права на песни Игоря Билозира принадлежат их совместному сыну Андрею.

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Однако вторая жена музыканта Ольга Гошовская фактически опровергла эту информацию. По ее словам, после смерти Билозира его творческое наследие разделили между тремя наследниками. Об этом она сообщила в Facebook.

Как на самом деле разделили наследие композитора

По словам Гошовской, после смерти композитора его квартира во Львове была распределена следующим образом:

1/6 часть отошла матери Игоря Билозира – Марии Ивановне;

1/6 получила тогдашняя жена Ольга Билозир (теперь – Гошовская);

4/6 – сын Андрей.

Впоследствии Мария Ивановна Билозир передала свою долю Ольге Гошовской, чтобы она смогла приобрести собственное жилье. Гошовская подарила 1/3 своей доли авторских прав на произведения Билозира его родной сестре Руслане Билозир.

Что касается творческого наследия, то оно было распределено в равных долях между тремя людьми:

Андреем Билозиром (сыном композитора);

Русланой Билозир (сестрой композитора);

Викторией Савчук (племянницей композитора, дочерью Русланы).

Кроме того, следует помнить, что песни имеют не только музыку, но и текст, и авторские права часто принадлежат не только композитору, но и поэту. Например, в случае песни "Мамина світлиця" 50% прав принадлежат Богдану Стельмаху, а остальные 50% – разделены между тремя наследниками Билозира.

Ольга Гошовская решила поднять тему авторских прав после того, как в медиа "Главком" Оксана Билозир рассказала, что все авторские права на песни бывшего мужа принадлежат его сыну Андрею.

Конфликты вокруг авторских прав на музыку Игоря Билозира возникают не в первый раз. Оксана Билозир неоднократно выступала против исполнения его песен без согласования. В 2022 году она угрожала судебным иском певице Тони Матвиенко за исполнение песни "Коханий". Также ходят слухи, что она подала жалобу на вирусный кавер группы "Бойки" на песню "Перший сніг...", из-за чего его видео могли заблокировать в TikTok.

В то же время Гошовская отмечает, что она, сестра Билозира и его племянница не возражают против новых интерпретаций его песен, ведь считают это популяризацией его творчества.

Ранее OBOZ.UA писал, за что убили Игоря Билозира, которому могло быть 70 лет. Его творчество стало неотделимой частью украинской музыкальной культуры, а песни – настоящими народными хитами. Однако жизнь маэстро оборвалась трагически в 2000 году, когда он стал жертвой жестокого нападения во Львове.

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