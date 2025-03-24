'Был неудобным советским властям': за что убили Игоря Билозира, которому могло быть 70 лет

24 марта могло бы исполниться 70 лет украинскому композитору, певцу и народному артисту Украины Игорю Билозиру. Его творчество стало неотделимой частью украинской музыкальной культуры, а песни – настоящими народными хитами. Однако жизнь маэстро оборвалась трагически в 2000 году, когда он стал жертвой жестокого нападения во Львове.

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Кроме музыкального таланта, а именно создания знаменитой группы "Ватра", Билозир был еще и носителем украинской культуры, что в советское время не всегда было безопасным. В своем творчестве он акцентировал внимание на украинской самобытности, пытаясь популяризировать родной язык и музыку. OBOZ.UA решил вспомнить, как именно оборвалась жизнь величайшего певца.

Трагические происшествия начались 8 мая 2000 года. В кафе "Цисарский кофе" в центре Львова Билозир отдыхал в компании друзей. Они тихо пели украинские песни, что не понравилось другой группе посетителей, громко исполнявших российскую эстраду.

Между компаниями завязался конфликт. Один из нападавших, 28-летний Дмитрий Воронов, сын работника правоохранительных органов, и его товарищ Юрий Калинин набросились на Билозира и жестоко избили его. Композитора госпитализировали с тяжелыми травмами головы. 28 мая, после продолжительного пребывания в коме, он умер.

Было известно, что Игорь Билозир периодически выпивал. По словам его первой жены – певицы Оксаны Билозир – мужчина это делал не по собственному желанию. Его якобы заставляли пить поклонники и люди, желавшие познакомиться с народным артистом лично.

"Это была история его успеха, где каждый хотел быть причастным к дружбе с ним. Подходили в ресторане, приходили к нам домой. Кстати, именно дома встречаться было безопаснее, потому что в ресторанах стояли "жучки", КГБ записывало. И начиналось все не с бутылки. Говорили: "Какой ты талантливый! Мечтаю хотя бы рядом посидеть с гением". Иногда приходили совсем незнакомые люди. Его целенаправленно спаивали, потому что он был неудобен для советской системы", – утверждала певица.

30 мая более 100 тысяч человек вышли на похороны, которые стали одной из самых массовых церемоний прощания в истории города.

Судебные процессы продолжались долго. Дмитрий Воронов приговорен к 15 годам лишения свободы, Юрий Калинин – к 8 годам. Однако общество восприняло эти термины как слишком мягкие. Многие считали, что преступление было не просто бытовым конфликтом, а имело более глубокий подтекст – противостояние украинской и русской культур.

"Где эти мужчины сейчас – неизвестно, – говорил Юрий Кедринский, участник ВИА "Ватри". - Сколько на самом деле они отсидели – тоже. Я знаю, что один журналист делал запрос на них, но ответа не получил. Рассказывали, что преступники были отправлены в колонию в Херсон. А вскоре отец Воронова уволился и поехал работать в милицию туда. Он и во Львове спасал сына, как мог".

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