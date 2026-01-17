'Иди лучше апельсинами торговать'. Вдова Виталия Билоножко призналась, как его оскорбил певец, в честь которого тот назвал сына

Вдова Виталия Билоножко Светлана рассказала, как ее мужа ошеломил педагог Георгий Маргиев, у которого он учился в Киевской консерватории. Когда у Виталия родился первый сын, Маргиев посоветовал ему "идти лучше апельсинами торговать", аргументируя, что энергия, нужная для вокалиста, тратится на семью.

Несмотря на попытки объясниться, – даже назвав сына в честь педагога, – Виталий решил продолжить обучение у другого преподавателя. Об этом Светлана Билоножко рассказала в интервью OBOZ.UA.

Георгий Маргиев – в свое время выдающийся певец-баритон, позже – известный музыкальный педагог. Родился и вырос в Тбилиси. С 1965 года поселился в Киеве, где работал в системе Укрконцерта, а с 1967 по 1988 год – доцент кафедры сольного пения Киевской консерватории. Как педагог он воспитал ряд известных музыкантов.

По словам Светланы Билоножко, она вышла замуж за Виталия Билоножко, когда тот учился в Киевской консерватории именно у педагога Георгия Маргиева: "Когда родился наш первый сын, Виталик пришел к нему и говорит: "У меня родился сын". А Маргиев: "Мальчик мой, иди лучше на рынок апельсинами торговать". Виталик был ошеломлен. А тот свое: "Энергия, которая очень нужна для вокалиста, у тебя уходит на жену и ребенка". Для Виталика это было обидно".

"Некоторое время он пытался объясниться с мастером: нарисовал ручкой малыша на листочке, принес, – продолжила Светлана. – Более того – назвал сына в честь педагога. Но ничего не помогло. Пошел к преподавателю Огневому. Тот, улыбаясь: "Ну, осетины, ты знаешь, горячие. Он не подумал". Виталик решительно: "Нет, не буду учиться у него. Он меня ужасно обидел". И с тех пор учился у Константина Огневого".

Ранее Светлана Билоножко признавалась, что Виталий, хоть и вынужден был на последние годы жизни оставить сцену из-за болезни, мечтал вернуться к концертам: "Но – война, а до того – пандемия. Я переболела коронавирусом, у него врачи не зафиксировали болезнь. Но имел некоторое время серьезные проблемы с легкими, не мог отдышаться. Сам себя поднял на ноги – ходил много часов по улице, занимался дыхательной гимнастикой. Пошли к врачу, говорит: все хорошо. Он так радовался, потому что легкие – это голос. Так необычно: его голос оставался крепким всю жизнь, хотя курил с 17 лет. У каждого артиста свои методы унять волнение перед выходом на сцену: у Виталия – сигарета. Все вокруг утверждали: надо бросать, однако он не прислушивался. И на удивление пагубная привычка не влияла на голос. Даже наоборот, чем старше становился, тем более бархатистым делался. Говорила ему: надо еще несколько песен сделать. "Сделаем", – отвечал".

