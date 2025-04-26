Трамп на похоронах Папы Римского нарушил дресскод и протокол: что было не так

На похоронах Папы Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала из-за нарушения официального дрескода. Он появился на службе в темно-синем костюме вместо обязательного черного, чем вызвал возмущение как присутствующих, так и соцсетей.

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Об этом пишет Independent. Дрескод для церемонии на площади Святого Петра был четким: мужчины должны были быть в темных костюмах с черным галстуком и черной пуговицей на лацкане, женщинам рекомендовали черные платья с перчатками и вуалью.

Первая леди США Мелания Трамп отвечала требованиям – она была в черном платье и с черной вуалью.

Однако Дональд Трамп выбрал синий костюм и синий галстук, что вызвало шквал критики. Один из комментаторов отметил: "У Трампа даже не хватило приличия надеть черный галстук. Никакого уважения!", а другие указывали на неуважение к церемонии.

Интересно, что в темно-синих костюмах также были Джо Байден и принц Уильям, однако они привлекли гораздо меньше негативного внимания. Байден даже успел сделать селфи с вицеспикером парламента Уганды Томасом Тайебвой.

Президент Украины Владимир Зеленский, тоже прибывший на церемонию, остался в своей традиционной черной военной форме, которую носит с начала полномасштабного вторжения России. После службы его встретили аплодисментами, когда он уходил из собора Святого Петра.

Перед похоронами Трамп и Зеленский провели первую личную встречу после неудачного разговора в феврале этого года. Белый дом охарактеризовал переговоры как "очень продуктивные".

Еще один момент, который вызвал возмущение – это то, что Трамп покинул площадь сразу после окончания службы, не дождавшись самого похорон Папы Франциска. Возглавлявший мессу кардинал Джованни Баттиста Ре критически отозвался о таком поведении президента США.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский и Дональд Трамп побеседовали в соборе Святого Петра в Ватикане перед церемонией прощания с Франциском.

Глава Украинского государства назвал встречу символической, хорошей и "имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов". Со своей стороны в Белом доме отметили, что лидеры "встречались частно и провели очень продуктивную дискуссию ".

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