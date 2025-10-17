'Холостяк 14' уже сегодня: во сколько смотреть первую серию, что известно об участницах и в каких скандалах замешан Цимбалюк

Уже сегодня, 17 октября, стартует 14-й сезон самого романтического реалити-шоу страны "Холостяк". Красавицы со всей Украины будут бороться за сердце главного героя проекта, актера Тараса Цимбалюка, а зрители смогут наблюдать, как будут развиваться их истории.

Шоу обещает быть интересным и насыщенным различными событиями, ведь, по словам ведущего Григория Решетника, аудиторию ждут кардинально новые подходы к взаимодействию "холостяка" с участницами. OBOZ.UA расскажет все, что нужно знать о новом сезоне реалити.

Где и когда смотреть первый выпуск "Холостяка 14"

Премьера 14-го сезона проекта состоится 17 октября в 19:00. Трансляция традиционно будет проходить на телеканале СТБ. Если же вам не удастся посмотреть выпуск в прямом эфире, он появится на сайте stb.ua и официальном YouTube-канале проекта "Холостяк / Холостячка".

Как уверяют создатели реалити, новый сезон позволит почувствовать зрителям любовь "словно в кино". В частности отмечается, что каждый эпизод будет раскрывать совершенно разные грани характера Тараса Цимбалюка.

Что известно об участницах проекта

Несмотря на то, что премьера "Холостяка 14" еще не состоялась, в сеть уже слили вероятных участниц реалити. По данным блогера Богдана Беспалова, за сердце актера будут соревноваться:

Валерия Жуковская – основательница кенди-бара Find Your Cake и мастер спорта Украины по дрессуре лошадей.

Оксана Шенюк – врач-косметолог, которая позиционирует себя как бьюти-эксперт и лайфстайл-блогер.

Дарья Зотова – украинская русскоязычная модель, известная многочисленными фотосессиями и путешествиями.

Юлия Артюх, которая в отличие от других девушек, не создает "глянцевой картинки", а ведет более будничный профиль, воспитывает сына.

Анастасия Шаманская – основательница собственного проекта.

Яна Андриенко – блогер.

Надин Головчук – модель, которая в своих постах акцентирует внимание на личностном развитии и принятии себя.

Николетта Бирюкова – тревел-эксперт и модель.

Виктория Крылась – lifestyle-блогер.

Дарья Романец – фотограф из Днепра.

Татьяна Довгань – блогер с минималистичным профилем без лишнего пафоса.

Ирина Пономаренко – модель.

Юлия Коренюк – fashion-фотограф.

А вот имена двух участниц проекта подтвердили в команде "Холостяка 14". Построить романтические отношения с Тарасом Цимбалюком попытается обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамания. В проморолике девушку описали как "хрупкую красавицу, которая привыкла к вниманию, но не к настоящим чувствам".

Модель довольно активно ведет свои социальные сети, где делится различными фотографиями и жизненными историями. Она время от времени делает посты о поддержке Палестины, где собственно родилась, а также публикует информацию об украинских защитниках. Подробнее о Софии Шамании читайте в нашем материале.

Второй красавицей, которая точно примет участие в реалити, стала 38-летняя мастерица спорта по легкой атлетике Ольга. Судя по проморолику, она очаровала Цимбалюка своей красотой уже на первой встрече, ведь сразу получила комплимент. Известно, что Ольга двадцать лет была в браке и воспитывает двоих детей.

В какие скандалы попадал Тарас Цимбалюк

Главный герой "Холостяка" 14 неоднократно нарывался на резкую критику в сети. Так, например, в 2023 году он заявил, что получил повестку, прошел ВВК и стоит в очереди, чтобы отправиться на фронт. Тогда актер не скрывал, что боится ехать в "горячие точки" без надлежащей подготовки.

Однако в конце концов знаменитость так и не пополнил ряды ВСУ, из-за чего, похоже, столкнулся с хейтом. Он решил ответить на возмущение украинцев, отметив: все мужчины не могут идти воевать, ведь среди гражданских также есть много работы.

"Есть люди, которые очень категоричны, поверхностны. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет ни одной войны в мире, где служили бы все мужчины", – говорил артист.

А вот летом 2024 года Тарас Цимбалюк разгневал украинцев отдыхом в компании скандального блогера и фигуранта дела о государственной измене Анны Алхим. Актер, который был амбассадором курсов по переходу на соловьиный, спокойно общался на русском и слушал треки артистов из РФ.

В течение суток звезда сериала "Поймать Кайдаша" замалчивал инцидент, но все же решил ответить хейтерам. Он признал свою "грубую ошибку", однако заявил, что многие решили "пропиариться" на его промахе.

В прошлом месяце на Тараса Цимбалюка публично наехал актер-воин Даниил Мирешкин. Он не смог обойти тот факт, что главный герой "Холостяка 14" в одном из своих новых проектов сыграл бойца "Азова". Военнослужащий отметил, что Цимбалюк не достоин носить форму, а тем более шеврон бригады, ведь почти никак не помогает защитникам.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Цимбалюк впервые ответил "азовцу", который публично послал его за роль военного.

