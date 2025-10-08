В почти 40 выглядит как 30-летняя: рассекречена вторая участница 'Холостяка 14', которая очаровала Цимбалюка своей красотой

Телеканал СТБ приоткрыл занавес 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", премьера которого состоится уже 17 октября, и показал вторую участницу. За шанс построить отношения с главным героем проекта, актером Тарасом Цимбалюком, поборется 38-летняя мастер спорта по легкой атлетике Ольга.

Об этом стало известно из проморолика, который появился на официальной странице проекта в Instagram. Судя по видео, Ольга смогла очаровать Цимбалюка своей красотой уже с первой встречи, ведь сразу получила от него комплимент: "Выглядишь замечательно".

В команде "Холостяка 14" участницу описали как довольно целеустремленную женщину, которая точно знает, зачем пришла на шоу. Об Ольге написали: "Она привыкла достигать вершин и знает все секреты больших чувств. И теперь готова показать Тарасу любовь, словно в кино".

Кстати, о понимании всех "тайн чувств" создатели реалити вспомнили не просто так. Спортсменка двадцать лет была в браке и имеет двоих детей.

Просматривая проморолик можно заметить, что Ольга очень уверена в себе, ведь откровенно говорит: "Посмотрите на меня, я фантастическая". А вот в описании личной страницы в соцсети TikTok она отметила: "В свои почти 40 могу выглядеть на 30".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, первой участницей "Холостяка 14", которую рассекретило СТБ, стала обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамания. Создатели реалити описали девушку как "хрупкую красавицу, которая привыкла к вниманию, но не к настоящим чувствам".

