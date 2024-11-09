'Холостяк 13': кто из участниц не получил розу от Александра 'Терена' и покинул проект во втором выпуске

Главный "холостяк" страны Александр "Терен" Будько определил участниц шоу "Холостяк 13", которых хочет увидеть в следующем третьем выпуске проекта. Он подготовил розы для 11 девушек, в то время как во второй серии реалити-шоу за сердце мужчины соревновались 13 избранниц.

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Однако еще в первом выпуске, состоявшемся 1 ноября, из шоу выбыло 7 участниц. Ими были SMM-ница Екатерина, хирург Полина, фотограф Лаура, Анна, юрист Юлия, Инна, которую "Терен" пригласил на шоу лично, и блогер Маричка. В этот раз "холостяк" простился еще с двумя девушками. OBOZ.UA смотрел трансляцию и узнал, кем они есть.

Еще во время одного из свиданий реалити-шоу покинула Алина Пухальская. В разговоре с Александром Будько девушка якобы не была заинтересована мужчиной, а зацикливалась на своей профессии сомелье. Ее рассказы были построены вокруг вина.

Это произошло во время группового свидания, где к Александру и Алине присоединилась модель и ди-джей Елизавета. Они втроем играли в гольф. Особенностью свидания было наличие бумажки с вопросом у каждой лунки. Лиза и Алина рассказывали о семейных историях и своих страхах. После этого троица пошла в ресторан, чтобы спокойно пообщаться и ответить на дополнительные вопросы: о самых важных в жизни людях, любви с первого взгляда и первых поцелуях.

Перед тем как отдать розу Елизавете, "холостяк" сделал замечание Алине и отметил, что она даже не спросила, употребляет ли он алкоголь. Ответ был отрицательным, а для Александра была важна заинтересованность в этом вопросе.

Уже на церемонии роз выбыла вторая участница. Ею оказалась хенд-мейд мастерица из Одессы Татьяна Мелехова. Как отметил Александр Будько, девушка была не искренней и не планировала рассказывать о себе более подробно.

На днях в сети рассекретили участницу, которая якобы стала избранницей "Терена". Самую главную розу от него должна получить волонтер.

Ранее участница "Холостяк 13" рассказала в интервью OBOZ.UA, что скрывают продюсеры шоу. Они отмечают абсолютную искренность и актуальность сезона в контексте военного времени, но все может быть не таким идеальным.

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