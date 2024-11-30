'Холостяк 13': кто из девушек покинул шоу в пятом выпуске

Главный герой романтического реалити "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько определился, кто из девушек продолжит участие в проекте, а с кем придется попрощаться. Для церемонии роз общественный деятель подготовил 6 красных цветков, что означает, что 2 участницы уехали домой.

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Первоначально за сердце защитника соревновались 20 девушек, но в течение пяти выпусков он простился с 14 из них. Романтические отношения "холостяку" не удалось построить с: SMM-ником Екатериной, хирургом Полиной, фотографом Лаурой, Анной, юристкой Юлией, Инной, которую "Терен" пригласил на шоу лично, блогером Маричкой, сомелье Алиной, хенд-мейд мастером Татьяной, журналисткой Светланой, психологом Илоной и ди-джеем Елизаветой. На этот раз шоу покинули – Вероника Дорошко и Ксения Щербач. OBOZ.UA смотрел трансляцию и узнал детали.

На церемонии роз Александр Будько отметил, что для него очень важно личностное взаимодействие с будущей партнершей. Однако с Вероникой Дорошко он этого не почувствовал.

"Мы были рядом, но не вместе. Во время нашего свидания я почувствовал свой внутренний мир, но не почувствовал тебя вообще. Я благодарю тебя за наше время", – объяснил свой выбор общественный деятель.

"Терен" провел арт-терапевта в машину и попрощался с ней. После чего продолжил разговор с другими девушками. Одна за другой они получали желанные розы, пока без цветка осталась Ксения Щербач. Девушка проявляла инициативу на встрече с "холостяком", но это не помогло полностью растопить лед между ними.

"Ксюша, на свидании меня будто что-то останавливало перед следующим шагом к тебе. Между нами что-то есть, но это что-то лишнее, что не дает мне этого сделать", – сказал ветеран.

Александр Будько признался, что когда девушка его поцеловала, то не почувствовал ничего особенного. Это стало ярким знаком, что их взаимодействие пора прекратить.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что вокруг "Холостяка 13" разгорелся громкий скандал из-за участницы, которая дружит с россиянками.

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