Певица родом из Закарпатья Лолита Милявская, живущая в РФ и поддерживающая вторжение в Украину, разразилась бранью из-за "доноса" от россиян. Группа жителей города Ижевск, столицы Республики Удмуртия, обиделись на артистку за то, что та обвинила их в угрозах, и вспомнили старый эфир с Лолитой в студии звезд "Квартала 95".

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Тогда уроженка Украины шутила, что "м*скалей нужно потреблять". Артистка сделала вид, что готова извиниться за это, но вместо раскаяния послала на три буквы авторов документа в своих соцсетях.

"Этот человек в своем видеоблоге публично обвинил нас в том, что мы угрожаем его поклонникам, чтобы они не посещали ее концерты. При этом сама эта гражданка Израиля при любом случае рассказывает, что якобы кому-то помогает и где-то якобы восстанавливает церковь", – сказано в письме, которое Лолита зачитала.

Речь идет об обещании артистки построить храм на оккупированной Россией территории Украины. Об этом предательница заявила после того, как ее карьера висела на волоске из-за участия в "голой вечеринке" в Москве.

Дочитав "донос", Лолита иронично заявила, что хочет попросить прощения "чисто на русском языке". В том числе и за видео, на котором высмеивала россиян. Однако раскаяние неожиданно обернулось бранью в сторону авторов.

"Иди ты... Я не знаю, кто ты такой, подписывай в следующий раз, чтобы я могла тебя прямо в суде **нуть и получить за это 15 суток. Недоносок, в следующий раз добавляй ссылку", – возмутилась Лолита.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лолита недавно потеряла работу на одном из российских шоу. Она исполняла роль ведущей музыкального проекта "Суперстар", однако ее заменили другой украинкой-предательницей.

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