Гордятся своими украинскими корнями: 10 всемирно известных звезд родом из Украины

Когда смотришь качественное Голливудское кино или слушаешь легендарные мировые хиты, трудно представить, что многие знаменитости, которые завоевали сердца миллионов, имеют украинские корни. Семьи этих актеров, музыкантов и режиссеров в разное время эмигрировали из Украины, но память о родине они сохранили навсегда.

Ко Дню Независимости Украины OBOZ.UA вспоминает о выдающихся украинцах за рубежом, которые прославились на мировой арене и не забывают говорить о своем происхождении. Для многих из них украинские истории предков стали частью собственной идентичности.

1. Таню Муиньо

Таню Муиньо – одна из самых известных современных клипмейкеров мира, которая родилась и выросла в Одессе. Она начинала с работы с украинскими артистами – MONATIK, "Время и Стекло", Настя Каменских, alyona alyona – но очень быстро вышла на международную сцену.

Сегодня Муиньо снимает видео для самых известных исполнителей планеты: Dua Lipa, Lady Gaga, Harry Styles, Sam Smith, The Weeknd, Cardi B, Jennifer Lopez, Post Malone, Rosalia, Lil Nas X и многих других. Ее клипы набирают сотни миллионов просмотров и побеждают в престижных музыкальных премиях.

2. Ленни Кравиц

Мировая рок-легенда Ленни Кравиц имеет глубокие корни в Украине. Его дедушка Леонид Кравец родился в Киеве, откуда семья эмигрировала в США. Сам артист с теплотой рассказывал, что считает себя частично украинцем, и даже называл приезд в Киев в 2008 году "возвращением домой".

Кравиц не только создал неповторимый стиль в музыке, сочетающий рок, фанк и соул, но и стал обладателем нескольких "Грэмми". После 2022 года он активно поддержал Украину, присоединился к акции Stand Up For Ukraine и сотрудничал с украинским клипмейкером Таней Муиньо. "Я горд тем, что во мне есть частичка Украины", – отмечал музыкант.

3. Вера Фармига

Известная актриса театра и кино родилась в семье украинских эмигрантов в США. Ее детство прошло в украинской диаспоре Нью-Джерси: Вера училась в греко-католической школе, танцевала в фольклорном ансамбле Syzokryli и с детства была погружена в украинскую культуру.

Впоследствии она покорила Голливуд, снявшись в таких известных картинах, как "Отступники" Мартина Скорсезе, "Мне бы в небо" с Джорджем Клуни и сериале "Мотель Бейтса". Сегодня Фармига известна благодаря роли во франшизе "Заклятие", где играет исследовательницу паранормальных явлений. Она часто признается, что ее украинское происхождение является важной частью жизни.

4. Стивен Спилберг

Семья одного из самых известных режиссеров планеты происходит из Одессы. Дедушка и бабушка по отцовской линии иммигрировали в США, спасаясь от преследований, но память об Украине передалась и будущему создателю "Индианы Джонса", "Списка Шиндлера" и "Челюстей".

Во время визита в Киев в 2006 году Спилберг сказал знаменитую фразу: "Я дома". Он посетил Бабий Яр, чтобы почтить память жертв Холокоста, и признавался, что в его семье часто готовили борщ.

5. Милла Йовович

Будущая звезда "Пятого элемента" и "Обители зла" родилась в Киеве. Детство Йовович прошло в Украине, откуда родители эмигрировали в США. В Голливуде она получила славу как модель, а затем и актриса, которая создала целый культ вокруг образа сильной женщины в фантастических боевиках.

Милла неоднократно подчеркивала: она считает себя "американской украинкой". После начала войны России против Украины Йовович активно выражала поддержку соотечественникам и призывала мир помогать Украине.

6. Мила Кунис

Уроженка Черновцов, которая переехала в США в семь лет, сегодня является одной из самых успешных актрис Голливуда. Она известна по фильмам "Черный лебедь", "Книга Илая", комедиями и озвучкой в мультсериале "Гриффины".

Вместе с мужем Эштоном Кутчером Кунис активно помогает украинцам после начала полномасштабной войны. Супруги собрали более 30 миллионов долларов на поддержку беженцев и гуманитарных программ, а сама Мила отметила: "Я всегда чувствовала себя американкой, но сегодня я горжусь, что я украинка".

7. Дастин Хоффман

Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" только в 2016 году узнал о своих украинских корнях. Его семья происходила из Белой Церкви, где во время еврейских погромов 1918–1921 годов погибли многие родственники актера.

Когда Хоффман услышал эту историю в телепрограмме "Разыскивая ваши корни", он не смог сдержать слез. С тех пор актер неоднократно упоминал, что Украина занимает особое место в его сердце.

8. Леонардо Ди Каприо

Один из самых популярных актеров мира имеет одесские корни. Его бабушка Елена Смирнова родилась в Украине, а затем эмигрировала в Германию и США.

Ди Каприо не раз рассказывал, что помнит бабушку с теплом и благодарностью, а также признавал свои ошибки, когда раньше ассоциировал Одессу с Россией. Во время войны он финансово поддерживал гуманитарные инициативы для Украины.

9. Лиев Шрайбер

Известный актер и режиссер, лауреат премии "Тони", неоднократно рассказывал о своей связи с Украиной. Его дедушка по материнской линии был рабочим с территории между Киевом и Одессой.

В фильме "Все ясно" Шрайбер фактически воссоздал собственную историю: путешествие американца в Украину в поисках прошлого своей семьи. Все, что случилось на его исторической родине, актер воспринимает близко к сердцу. Неудивительно, что с началом крупномасштабного вторжения России в Украину он приехал во Львов, чтобы работать волонтером.

10. Дэвид Духовны

Исполнитель роли агента Малдера из "Секретных материалов" тоже имеет украинское происхождение.Его отец был потомком еврейских эмигрантов из Киева. Сам актер долгое время думал, что его корни русские, но после 2014 года окончательно выяснил правду.

"Я вырос, думая, что я русский, однако только сейчас понял, что на самом деле я украинец. Никогда не поздно измениться", – написал Духовны в X (Twitter), подчеркнув, что гордится своими настоящими истоками.

