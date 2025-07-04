Украинка стала принцессой Кореи, но ее смерть была трагической: что известно об истории любви Юлии Муллок с принцем и их единственной дочери

История Юлии Муллок, американки украинского происхождения, которая стала последней принцессой Кореи, является малоизвестной, но чрезвычайно важной страницей как для корейской, так и для украинской истории. Ее жизнь, полная неожиданных поворотов, вызовов и гуманитарной миссии, раскрывает глубокие аспекты межкультурных взаимоотношений и вклада украинцев в мировые процессы.

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OBOZ.UA расскажет, что известно о последней принцессе Кореи. Юлия Муллок родилась в Пенсильвании, США, в 1928 году в семье украинских эмигрантов. Получив образование в престижном Парсонском колледже дизайна и работая в архитектурном бюро выдающегося архитектора Бэя Юймина, она встретила своего будущего мужа – Ли Гу, выпускника Массачусетского технологического колледжа. Как оказалось, он был не просто инженером, а последним наследным принцем корейской королевской династии Чосон, правившей Кореей более пяти веков.

Их брак, заключенный 25 октября 1959 года в украинской греко-католической церкви св. Юра в Нью-Йорке, стал настоящим мезальянсом. Юлия, женщина с либеральными западными ценностями, оказалась в центре конфуцианской иерархии, требовавшей строгого соблюдения традиций. Примечательно, что Ли Гу, делая предложение, выучил несколько слов на украинском языке, что стало символическим началом их межкультурного союза.

В 1963 году, после смены политического курса в Южной Корее, Ли Гу и Юлия получили разрешение вернуться в Сеул и поселиться в части бывшего дворцового комплекса Чандук. Хотя корейская монархия уже не имела политического влияния, а ее поместья были национализированы, Юлия столкнулась с вызовами жизни в новом статусе.

Одной из главных трудностей было то, что родители мужа так и не смогли полностью принять Юлию, а отсутствие биологических детей усиливало напряжение в семье. Однако именно в этот период украинка нашла свое призвание в гуманитарной деятельности. Она активно помогала сиротам, открыла мастерскую дизайнерской одежды во дворце, где работали люди с инвалидностью. Эта инициатива была новаторской для консервативного корейского общества, где вопросы социальной интеграции лиц с инвалидностью и усыновления детей-сирот были сильно табуированы. За свой самоотверженный труд и опеку над нуждающимися, Юлия получила от местных жителей прозвище "Большая мама" (Keun Umma). Супруги также удочерили девочку по имени Евгения Ун-Сук Ли.

К сожалению, семейная жизнь Юлии и Ли Гу оказалась сложной. Неспособность иметь биологических детей, культурные различия, финансовые трудности и постоянное давление со стороны королевской семьи привели к разводу в 1982 году, после 20 лет брака. Интересно, что ни Ли, ни Юлия больше никогда не женились. Принц переехал в Японию, где преподавал архитектуру, а Юлия осталась жить в Сеуле, продолжая свою благотворительную деятельность.

В 1995 году Юлия Муллок переехала на Гавайи. Последний раз она посетила Корею в 2005 году, чтобы отдать дань уважения бывшему мужу, который умер в Токио. Юлия Муллок ушла из жизни 26 ноября 2017 года на 90-м году жизни в доме престарелых в Гонолулу, пережив Ли Гу на 12 лет. По свидетельствам близких, ее смерть была одинокой.

Украинский вклад в корейскую историю

История Юлии Муллок – это не единственный пример влияния украинцев на формирование современной Кореи. Афанасий Середин-Сабатин, архитектор-самоучка из Лубен Полтавской губернии, стал первым европейским придворным архитектором корейского императора Коджона. Его работы, в частности Ворота Независимости и рекреационный павильон во дворце Деоксугунг, до сих пор являются архитектурными памятниками Сеула. Середин-Сабатин также был ключевым свидетелем убийства японскими наемниками корейской императрицы Мин в 1895 году.

Исследование жизни Юлии Муллок и Афанасия Середина-Сабатина, которое активно проводится украинскими историками и журналистами, в частности Ульяной Скицкой и Романом Пирогом, первым секретарем Посольства Украины в Республике Корея, является важным для расширения гуманитарного измерения украинско-корейских отношений.

Ранее OBOZ.UA писал, что легенда моды Виктория Гресь назвала причину, почему украинские бренды не распространены за рубежом. Украинские мастера периодически появляются на подиумах, их изделия одевают западные звезды, а социальные сети создают иллюзию полноценной интеграции в мировую fashion-индустрию.

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