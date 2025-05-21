Гонгадзе могло бы исполниться 56 лет: где сейчас живет семья журналиста и что известно о его 'потерянном' брате

Сегодня, 21 мая, украинскому общественному деятелю и оппозиционному журналисту Георгию Гонгадзе могло бы исполниться 56 лет. Однако, к сожалению, в 2000-м его жизнь трагически оборвалась. 16 сентября того года активиста похитили прямо в центре столицы Украины, а уже 2 ноября в лесу под городом Тараща, что на Киевщине, нашли его обезглавленное тело.

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После смерти Гонгадзе в Украине разразился "кассетный скандал", во время которого с трибуны Верховной Рады были обнародованы так называемые "пленки Мельниченко", которые свидетельствовали о причастности к трагедии тогдашнего президента Леонида Кучмы и ряда других политиков. За свою короткую жизнь журналист сделал большой вклад в развитие отечественной индустрии медиа, ведь основал интернет-издание "Украинская правда", боролся с коррупцией и поддерживал свободу слова. Однако в жизни общественного деятеля существовала не только карьера, но и любящая семья. OBOZ.UA расскажет, что известно о его родных и где они живут.

Мирослава Гонгадзе

В 1995-м Георгий Гонгадзе связал себя узами брака с любимой женщиной – Мирославой. Уже через два года супруги стали родителями дочерей Наны и Соломии. Они находились в официальных отношениях до 2000-го, пока журналист не отошел в мир иной. После трагедии Мирослава Гонгадзе вместе с наследницами получила политическое убежище в США, а в 2001 году они поселились в пригороде Вашингтона, где живут до сих пор.

Нана и Соломия Гонгадзе

Известно, что Нана Гонгадзе получила высшее образование в American University в Вашингтоне. Она возглавляет отдел по коммуникациям благотворительного фонда Razom for Ukraine, который поддерживает Украину во время полномасштабной войны.

19 апреля 2025 года наследница оппозиционного журналиста вышла замуж в Соединенных Штатах Америки. Избранником Наны Гонгадзе стал молодой человек по имени Коул. Влюбленные организовали свадебную церемонию в Вашингтоне, а во время празднования объединили американский стиль с украинскими традициями. Важный день пара провела в семейной атмосфере.

В свою очередь Соломия Гонгадзе закончила Лондонскую школу экономики и политических наук и работает в глобальной некоммерческой исследовательской организации World Resources Institute.

"Потерянный" брат журналиста

Во время одного из своих интервью мама Георгия Гонгадзе – Олеся Корчак – рассказывала, что 21 мая 1969 года на свет появилось два ее сына. Женщина говорила, что четко помнит момент рождения младенцев, однако одного из них будто бы украли прямо из роддома.

"Роды были очень тяжелые, и когда я пришла в себя после наркоза, то увидела на запястье только одну бирку. В медицинскую карту также был вписан только один ребенок. Мужу сначала сообщили о рождении двойняшек, а потом сказали, что один из них умер. Никаких документов – ни о рождении, ни о смерти второго моего малыша – в деле не было. Я требовала вернуть его мне или показать тело, но так ничего и не добилась. Женщина-главврач просто выгнала меня из больницы. А через год ее осудили. Статья в газете об этом процессе называлась "Волки в белых халатах". Но ребенка мне так и не вернули. Через 3 года новый главный врач показал мне документы, что ребенок умер. Но тогда, в 1968-м, никаких записей о смерти в документах роддома не было", – отметила мама журналиста.

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