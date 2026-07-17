Голум, Фродо и Jeep Compass: Atlas Festival представил новую главу киносаги «Властелин донатов: Братство Атласа»

Atlas Festival совместно с фондом "Вернись живым" и ПриватБанком представили новую главу благотворительной киносаги "Повелитель донатов: Братство Атласа". Ролик был создан в поддержку масштабного сбора 150 миллионов гривен на защиту украинского неба. На этот раз команда переосмыслила вселенную культовой фэнтезийной саги "Властелин колец".

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Средиземье снова в опасности. Правда, теперь его спасение зависит от миллионов украинцев, которые каждый день выкладываются на 150%.

Легендарное братство отправляется в своё самое важное путешествие – собирать средства на "Дронопад". Героев ждут магические артефакты, коварные враги и испытания, пройти которые можно только вместе.

Роль Фродо, на которого легла непростая миссия привести братство к цели, исполнил Саша Потупа. Его сопровождают Жека Курган в образе Гэндальфа, Влад Шевченко в роли Сарумана, Саша Машлятина в образе Арагорна, Настя Оруджева в роли Гимли и Даша Кубик в образе Леголаса. К звёздному братству также присоединились Амил и Рамил Насировы, Влад Стебливский, Слава Кедр и Олег Свищ.

Марк Куцевалов опробовал образ Голума – персонажа, который традиционно больше всех переживает за судьбу ценных вещей. А чтобы в Средиземье всё было максимально непредсказуемо, в сюжете появился даже Доктор Хаус в исполнении Жени Анслипинга. Кульминацией фэнтезийного путешествия стала "Гэндальф-вечеринка".

Авторы ролика превратили узнаваемые сцены культовой саги в историю о современной украинской суперсиле – способности объединяться ради общей цели.

Все собранные средства будут направлены на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым", который обеспечивает украинские подразделения оборудованием для обнаружения, перехвата и уничтожения вражеских беспилотников.

В рамках нового этапа кампании организаторы также объявили о третьем крупном призе – новом Jeep Compass 2026 года выпуска от страховой компании VUSO. Стать его потенциальным владельцем может каждый, кто пожертвует на сбор от 300 гривен.

Организаторы подчеркивают: каждый пожертвование укрепляет украинские подразделения и помогает защищать небо от вражеских беспилотников. Ведь настоящая магия начинается там, где люди объединяются ради общей цели.

Присоединиться к сбору можно по ссылке:

https://next.privat24.ua/env/donate/7a067c7c